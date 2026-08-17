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    El curso gratuito para cinco mil personas cuidadoras de adultos mayores

    La iniciativa de FOSIS y AIEP “Cuidando Juntos” entregará herramientas para fortalecer la atención de personas mayores con dependencia y el autocuidado de quienes realizan labores de cuidado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    El curso gratuito para cinco mil personas cuidadoras de adultos mayores.

    El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y la Escuela de Salud y Deporte del Instituto Profesional AIEP iniciarán una nueva versión del curso gratuito “Cuidando Juntos”, que contará con cinco mil cupos para cuidadores de personas mayores con dependencia moderada o severa de todo el país.

    La iniciativa entregará conocimientos, orientaciones y herramientas prácticas para fortalecer las labores de cuidado y contribuir a una atención humanizada y de calidad. El curso aborda aspectos como la empatía, el respeto, la comunicación efectiva y la promoción de la autonomía de las personas que requieren cuidados, además de contenidos relacionados con el bienestar físico, mental y social.

    El director ejecutivo (s) del FOSIS, Javier Díaz, destacó la alianza con AIEP y el aporte que esta iniciativa representa para las personas y familias que realizan labores de cuidado: “Este curso surge de una alianza entre FOSIS y AIEP, que busca fortalecer los espacios de colaboración entre el servicio público y el mundo académico. En Chile, el cuidado es una realidad que cada día asumen más personas, principalmente mujeres. Muchas de ellas participan en nuestros programas y buscan oportunidades para generar ingresos. Por eso, esta iniciativa se enfoca en entregarles herramientas y conocimientos que contribuyan a mejorar las condiciones en que realizan las labores de cuidado, fortaleciendo tanto el bienestar de quienes reciben cuidados como el de quienes cuidan”.

    En este contexto, Marcela Vaccaro, vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de AIEP, enfatizó que “la alianza con FOSIS es un trabajo consolidado que venimos desarrollando desde hace varios años y nos permite seguir aportando a la formación y acompañamiento de quienes quieren emprender, así como de quienes ejercen labores de cuidado, para que puedan hacerlo con más y mejores herramientas”.

    Esta iniciativa también incorporará a las personas que están a cargo del cuidado de personas mayores, quienes a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) podrán optar a estos cursos. La directora nacional (s) de Senama, Karen Caiceo, destacó que “contar con personas capacitadas en el cuidado nos permite generar mejores condiciones para esta labor, con herramientas y capacitaciones que permiten resguardar los derechos de las personas mayores. Nuestro rol es impulsar este tipo de actividades y así avanzar en este ámbito para quienes hoy ejercen esta labor de manera no remunerada”.

    El curso también contempla contenidos orientados al autocuidado de las personas cuidadoras, incluyendo salud mental, prevención de la sobrecarga y activación de redes de apoyo, con el propósito de favorecer su bienestar y calidad de vida.

    Las capacitaciones se desarrollarán completamente en línea, tendrán una duración de 36 horas y serán de carácter asincrónico. Esto permitirá que cada participante pueda avanzar de acuerdo con su propia disponibilidad y completar el curso en un plazo máximo de cuatro semanas.

    Para participar es necesario ser mayor de 18 años, contar con ClaveÚnica y ser cuidadora o cuidador de una persona mayor. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto de 2026 en www.fosis.gob.cl.

    260 mil personas cuidadores en Chile

    La iniciativa se desarrolla en un contexto en que las labores de cuidado han adquirido una creciente relevancia en las políticas sociales del país. De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Base de Personas Cuidadoras, que es en una herramienta para reconocer y visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado y orientar el diseño de políticas públicas, ya cuenta con más de 260 mil personas identificadas en Chile.

    El desafío es especialmente relevante considerando que los cuidados recaen mayoritariamente en los hogares y, dentro de ellos, principalmente en mujeres. Según datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide), el 71,9% de las personas que realizan labores de cuidado en el hogar son mujeres, mientras que entre las personas adultas con dependencia que cuentan con una persona cuidadora en el hogar, el 64,9% tiene 60 años o más.

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