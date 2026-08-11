Estas son los trabajos donde un posgrado es imprescindible para aumentar tu sueldo

No todas las profesiones necesitan un posgrado para desarrollar una carrera exitosa. En muchas áreas, la experiencia y la actualización continua permiten avanzar profesionalmente.

Sin embargo, en varios trabajos y disciplinas el posgrado dejó de ser un atributo diferenciador para convertirse en una condición relevante para asumir cargos de liderazgo y desenvolverse en entornos laborales más complejos.

Los trabajos donde un posgrado puede aumentar tu sueldo

Las cifras de Laborum muestran dónde está ocurriendo ese fenómeno. Entre las ofertas laborales que solicitan estudios de posgrado, el 26% corresponde a cargos del área de Ventas; el 19% a Educación y Docencia; el 9% a Tecnología y Sistemas, y otro 9% a Ingeniería en Minas.

Aunque responden a lógicas diferentes, todos apuntan a una misma tendencia: “La especialización ya no es un plus, es un filtro de entrada para cargos de mayor responsabilidad”, resume Diego Tala, director de Laborum para Chile y Perú.

La mayor concentración de ofertas que solicitan posgrado se encuentra en Ventas. Sin embargo, el fenómeno va mucho más allá de las ventas. Parte importante de esos avisos, explica Tala, corresponde a posiciones de liderazgo, gerencias y dirección estratégica, donde programas como un MBA marcan la diferencia entre un ejecutivo de ventas y un gerente comercial.

La misma lógica explica la demanda por formación avanzada entre quienes ya ocupan cargos ejecutivos. Ingrid Schirmer, directora comercial del ESE Business School, señala que los profesionales ya no vuelven a estudiar únicamente para profundizar conocimientos técnicos, sino para fortalecer capacidades de gestión.

“La inteligencia artificial, los cambios regulatorios, la transformación digital y la incertidumbre económica exigen una mirada mucho más integral. Hoy los ejecutivos buscan herramientas para liderar organizaciones en escenarios más complejos”, afirma.

En el mundo académico, el posgrado es parte del estándar para investigar y asumir responsabilidades universitarias.

En Educación y Docencia, la lógica es distinta. En el ámbito universitario, un magíster o un doctorado suele formar parte del perfil exigido. Los estándares de calidad, el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo de la carrera académica hacen que contar con un magíster o un doctorado sea, en muchos casos, un requisito para liderar proyectos de investigación o asumir responsabilidades académicas.

En Tecnología y Sistemas, la acelerada incorporación de inteligencia artificial, ciencia de datos, computación en la nube y ciberseguridad está elevando la demanda por profesionales con formación especializada. “Lo que estamos observando no es solo una mayor demanda por analistas de datos o expertos en ciberseguridad, sino una transformación más profunda. Lo digital dejó de ser un sector de la economía para pasar a ser el entorno donde todo ocurre”, explica Mauricio Araya, académico del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María.

La minería enfrenta un proceso similar, aunque impulsado por otros desafíos. Diego Tala explica que se trata de una industria que sigue siendo clave para la economía chilena, pero cuya relevancia va mucho más allá de la producción de cobre. “La automatización de procesos, la sustentabilidad y la gestión de riesgos son competencias que requieren formación avanzada”, señala, y que hoy están redefiniendo los perfiles que demanda la industria.

La transformación digital impulsa la demanda por especialistas en datos, IA, nube y ciberseguridad.

La respuesta de los profesionales frente a los posgrados

Esta demanda por especialización ya se refleja en las aulas. Aunque los programas de posgrado aún representan una fracción pequeña de la matrícula de educación superior, su crecimiento ha sido sostenido.

En 2025, poco más de 54.600 personas cursaban un magíster o un doctorado, equivalente al 3,8% de la matrícula total de educación superior. Durante el último año, la matrícula aumentó un 5,1%, mientras que los doctorados crecieron un 7,7%, según datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES).

Tan relevante como el crecimiento es dónde se concentra esa especialización: uno de cada cuatro estudiantes está matriculado en Administración y Comercio (13.104). Le siguen Educación (8.921), Ciencias Sociales (7.716) y Tecnología (7.447).

Aunque las categorías del sistema de educación superior y del mercado laboral no son idénticas, ambas muestran una misma tendencia: las áreas vinculadas a la gestión, la educación y la tecnología concentran tanto la mayor oferta de posgrados como buena parte de la demanda laboral.

Los doctorados forman investigadores y concentran la mayor matrícula en áreas científicas.

Bajo el concepto de posgrado conviven programas con objetivos muy distintos. Mientras los magísteres están orientados a la especialización profesional y concentran la mayor parte de la matrícula, los doctorados responden a otra lógica: formar investigadores, generar nuevo conocimiento y desarrollar carreras académicas.

La diferencia se aprecia con claridad en las áreas de estudio. Administración y Comercio, que lidera la matrícula total de posgrado, registra apenas 81 estudiantes de doctorado. En cambio, las Ciencias Básicas concentran la mayor matrícula doctoral del país, con 2.567 estudiantes, seguidas por Tecnología (1.824), Ciencias Sociales (1.076), Humanidades (719) y Salud (610).

Ese cambio también está modificando el perfil de quienes vuelven a estudiar. “El magíster dejó de ser la continuación inmediata del pregrado y se consolidó como una decisión de mitad de carrera, ya sea para consolidar una trayectoria o dar un giro profesional”, afirma Claudia Salinas, directora de Postgrado y Educación Continua de la Universidad Finis Terrae.

Para Salinas, este crecimiento también responde a una necesidad más amplia que la empleabilidad. Sostiene que la formación avanzada debe entenderse como un espacio de generación de conocimiento, donde disciplinas como las artes y las humanidades aportan miradas interdisciplinarias para responder a los desafíos de la sociedad.

Los profesionales de 35 años o más lideran hoy la matrícula de posgrado.

Hoy la edad promedio de quienes cursan un posgrado es de 35 años y el grupo más numeroso corresponde a profesionales de 40 años o más. También crece la modalidad semipresencial y las mujeres ya son mayoría entre quienes ingresan a un magíster.

Pero el título, por sí solo, ya no basta para mejorar tu sueldo y tu carrera

El análisis de más de 238 mil avisos de empleo publicado por Sence en el informe SABE muestra que las empresas están priorizando competencias en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y metodologías ágiles de gestión de proyectos, junto con habilidades como liderazgo, adaptabilidad, trabajo colaborativo y comunicación efectiva.

“El posgrado abre la puerta, pero lo que termina definiendo una contratación son las competencias que el profesional demuestra tener más allá del título”, afirma Diego Tala.

El ejecutivo identifica tres grandes áreas que hoy marcan la diferencia en los procesos de selección. La primera es el dominio de tecnologías y análisis de datos. Competencias como inteligencia artificial, manejo de datos, optimización de operaciones y ciberseguridad ya no son exclusivas de especialistas en informática, sino que se extienden a todos los sectores.

La segunda es la capacidad de gestionar proyectos y equipos en entornos ágiles. Metodologías como Scrum o Kanban aparecen con creciente frecuencia en procesos de selección para cargos donde convergen la tecnología y los negocios.

Más allá del título, las empresas priorizan habilidades en datos, gestión ágil y liderazgo.

El tercer eje son las habilidades de liderazgo. La adaptabilidad al cambio, la comunicación efectiva y la conducción de equipos cobran mayor importancia en organizaciones que operan con estructuras más flexibles y en constante transformación.

En ese contexto, concluye Tala, el posgrado certifica conocimientos, pero son las competencias desarrolladas durante esa formación las que permiten aplicar ese conocimiento con visión estratégica, incorporar nuevas tecnologías y liderar personas. Más que una prolongación natural del pregrado, se ha convertido en una decisión estratégica de desarrollo profesional para quienes buscan desenvolverse en entornos cada vez más complejos.