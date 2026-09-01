Huenchumilla (DC) fustiga al gobierno: “Es difícil que una reforma tan mal hecha pueda ser mejorada entre cuatro paredes”

En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el senador Francisco Huenchumilla (DC) fustigó la reforma constitucional en seguridad que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast como parte de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

El legislador cuestionó la manera en que el Ejecutivo ha llevado adelante su apuesta, que entre otras materias, propone un nuevo estado de excepción de exclusiva facultad del Presidente de la República, y que a diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incautar bienes y prohibir el derecho a asociación.

La iniciativa tensionó incluso al oficialismo, principalmente por reparos desde Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), por los efectos que podrían tener cambios de rango constitucional, lo que derivó en que el Ejecutivo bajó a urgencia simple la reforma.

En la conversación, Huenchumilla planteó sus dudas sobre la apertura del gobierno y también a las mejoras que se puedan hacer en la comisión de Constitución del Senado, que es el espacio legislativo en que radica de momento el proyecto.

“La redacción (de la reforma constitucional) es la materialización de una decisión política que alguien tomó. Entonces, claro, frente a los hechos y al rechazo, el gobierno no le quedó otra que caminar un poquito más lento y cambiar la urgencia, a ver si es posible que esto se pueda revertir”, señaló.

Y luego agregó: “Pero es difícil que una reforma tan mal hecha o con un contenido tan rechazado pueda ser mejorado entre cuatro paredes”.

El senador, además, levantó sospechas sobre las intenciones que podría haber detrás de una medida como el estado de excepción de facultad presidencial y advirtió de los riesgos si se vuelve permanente.

“Cuando tú rompes las confianzas es muy difícil con un plato quebrado, volver a que sea un plato nuevo”, dijo para ejemplificar las dudas que le surgen con este proyecto.

A la vez, concordó con otras voces de la oposición que han tildado a Kast y sus medidas de iliberales.

“Yo parto de la base que todo gobernante que dirige el Estado tiene una cierta concepción de la sociedad y de la vida y tiene una concepción de cómo atacar los males que afectan a la democracia. Y además yo veo, el ámbito en que se mueve, porque los amigos ideológicos del Presidente, en Europa y en otras partes del mundo y aquí en América también, están en esa línea (iliberal)”, remarcó.

Y que eso queda demostrado porque “en esa línea que significa que el Estado no solo te resguarda tus derechos, sino que el Estado te persigue si tú quebrantas esos derechos, pero de una manera tal que te afecta la libertad completamente”.

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