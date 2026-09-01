Este es el vínculo estratégico que necesita la minería para evitar una crisis de trabajadores especializados

Las últimas estimaciones del Consejo de Competencias Mineras indican que al 2034, la industria minera va a requerir 37 mil nuevos trabajadores, producto del recambio esperado (jubilación) de un segmento importante de mineros y mineras; además de la entrada en operación de nuevos proyectos no solo relacionados con el cobre, sino que de producción de litio, oro, plata y otros minerales.

Esta realidad plantea un desafío de coordinación estrecha entre la formación técnico-profesional y el ecosistema minero, compuesto por mineras y empresas proveedoras, para que el país mantenga su liderazgo en la provisión de minerales críticos para la transición energética global y la tecnología en general.

Esta temática fue analizada en el conversatorio de LT Educa denominado “El vínculo estratégico para el desarrollo del país: la relación entre minería y la educación superior técnico-profesional”, efectuado en La Tercera, con la participación de Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería ( SONAMI ); Paula Frigerio, gerenta general de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería ( Aprimin ); y Christian Haeberle, rector de AIEP .

Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. PEDRO RODRIGUEZ

Jorge Riesco, representante de las empresas pequeñas, medianas y grandes, aseguró que la provisión futura de la fuerza laboral para la industria “es algo que sí nos está desafiando. Y obviamente que atraer talento hacia la minería es el desafío más grande. Los estudios dicen que el 50% de los estudiantes de educación superior podrían estar interesados en desempeñarse en la minería, pero sólo el 14% conoce el rubro y sabe de qué se trata. Es decir, hay un primer desafío, que es cómo atraemos ese talento. Y lo segundo, es cómo formamos las competencias adecuadas para los distintos puestos de trabajo. Y en eso no nos hemos quedado tranquilos”.

Christian Haeberle, rector de AIEP. PEDRO RODRIGUEZ

El rector de AIEP, Christian Haeberle, institución presente a lo largo del país, manifestó que “lo que buscamos en AIEP es tener una oferta pertinente, que se adecue a las necesidades que plantea la industria, el sector privado o las instituciones. Y nosotros, obviamente, con el rol que tiene la minería, tenemos que reconocer esas necesidades y actuar. Aproximadamente, en nuestra matrícula más del 15% de nuestros estudiantes están cursando carreras que están relacionadas con la minería. Y creo que es importante entender que existe, en términos generales, una visión bastante limitada de las oportunidades de la minería, como técnicos de procesos mineros y de ingenieros de minas. Pero, la sofisticación que ha tenido la minería y el alcance también desde el punto de vista de los proveedores, hoy en día cubre prácticamente todas las áreas de conocimiento que tenemos en AIEP”.

Paula Frigerio, gerenta general de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. PEDRO RODRIGUEZ

Paula Frigerio, de Aprimin, dimensionó las áreas en que las empresas proveedoras de la minería prestan sus servicios a las mineras, de modo de tomar conciencia en las oportunidades y desafíos que ello implica en términos de formación técnico-profesional. “Proveemos explosivos, camiones, grúas, chancadores, equipos de la operación, servicios de mantenimiento de todos estos equipos, además de tecnología de punta, alimentación, campamentos, logística, transporte de personal y de equipos. O sea, estamos presentes en toda la cadena de valor de la minería. Diría que la minería no existe sin los proveedores; y los proveedores, por supuesto, no existiríamos sin la minería, por lo que trabajamos de cerca y en conjunto”.