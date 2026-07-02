“Certificación de competencias laborales”: la clave para responder a las necesidades de la industria impulsando la empleabilidad
Frente al alza del desempleo, la educación técnico-profesional, el sector privado y el público, están conformando una alianza para preparar y certificar las competencias para responder a los nuevos perfiles laborales que necesita la economía.
El mercado laboral chileno vive una verdadera paradoja: en tiempos en que el desempleo se aproxima a los dos dígitos, diversas industrias plantean que requieren trabajadores especializados. Es el caso de la minería, del sector eléctrico de generación y distribución, la construcción y otros.
De allí, la importancia de coordinar y alinear la formación técnico-profesional, el sector privado y el ámbito público, para que el país responda a las necesidades del desarrollo económico y productivo.
Para analizar este problema y dar luces de solución, tres expertos de la academia, la industria y el ámbito público participaron en el conversatorio de LT Educa “Formación y certificación para impulsar la empleabilidad”.
Ximena Rivillo, directora ejecutiva de ChileValora, servicio público tripartito compuesto por trabajadores, empresarios y el Estado, que lidera el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales del país, sostuvo que “hoy día, la certificación de ChileValora es un instrumento muy ágil, dinámico y que responde a las necesidades del mercado laboral cambiante y dinámico, en el cual si tú incorporas nuevas tecnologías en un proceso, no tienes que partir de cero con una persona, porque puedes nivelar lo que le falta y reconvertirlo rápidamente a través de una certificación estandarizada y que nace de la propia industria. Entonces respondemos a esta necesidad imperiosa de poder tener personas calificadas en la industria”.
Desde la academia, Isabel Vásquez, directora nacional de Educación Continua de AIEP, aseveró que el sector productivo “demanda de las personas no solo competencias técnicas, sino que también competencias transversales, como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, de aprender y trabajar en equipo. En AIEP tenemos el área de educación continua para preparar a las personas, reconvirtiéndolas laboralmente y también actualizando sus competencias. Estamos muy a la vanguardia en eso; estamos recogiendo lo que requiere hoy día la industria y llevándolo a planes formativos a través de cursos, diplomados y certificaciones para poder responder a la demanda de nuevos perfiles”.
En esa misma línea, Viviana González, subgerente de Talento y Cultura de Aguas Andinas, dijo que la industria sanitaria es muy especializada, pero que, a pesar de ello, como empresa requieren personas que posean habilidades transversales. “Quienes trabajan en Aguas Andinas son el corazón de la operación. Por lo tanto, nuestra primera mirada respecto a un perfil laboral es que la persona tenga un sentido de propósito, pues va a prestar un servicio vital para las comunidades. Este perfil está más bien en la experiencia, en cómo fueron aprendiendo con los años un oficio o un rubro que no está visibilizado. Ahí entran todas estas competencias transversales, que son más bien la capacidad de adaptarse, de ser resiliente, de aprender y desaprender constantemente. Porque la gente abre la llave y le sale agua todos los días, pero detrás de eso hay un trabajo gigantesco de las personas que ejercen esa labor”.
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