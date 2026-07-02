“Certificación de competencias laborales”: la clave para responder a las necesidades de la industria impulsando la empleabilidad

El mercado laboral chileno vive una verdadera paradoja: en tiempos en que el desempleo se aproxima a los dos dígitos , diversas industrias plantean que requieren trabajadores especializados . Es el caso de la minería, del sector eléctrico de generación y distribución, la construcción y otros.

De allí, la importancia de coordinar y alinear la formación técnico-profesional, el sector privado y el ámbito público, para que el país responda a las necesidades del desarrollo económico y productivo.

Para analizar este problema y dar luces de solución, tres expertos de la academia, la industria y el ámbito público participaron en el conversatorio de LT Educa “Formación y certificación para impulsar la empleabilidad”.

Ximena Rivillo, directora ejecutiva de ChileValora , servicio público tripartito compuesto por trabajadores, empresarios y el Estado, que lidera el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales del país, sostuvo que “hoy día, la certificación de ChileValora es un instrumento muy ágil, dinámico y que responde a las necesidades del mercado laboral cambiante y dinámico, en el cual si tú incorporas nuevas tecnologías en un proceso, no tienes que partir de cero con una persona, porque puedes nivelar lo que le falta y reconvertirlo rápidamente a través de una certificación estandarizada y que nace de la propia industria. Entonces respondemos a esta necesidad imperiosa de poder tener personas calificadas en la industria”.

Desde la academia, Isabel Vásquez, directora nacional de Educación Continua de AIEP , aseveró que el sector productivo “demanda de las personas no solo competencias técnicas, sino que también competencias transversales, como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, de aprender y trabajar en equipo. En AIEP tenemos el área de educación continua para preparar a las personas, reconvirtiéndolas laboralmente y también actualizando sus competencias. Estamos muy a la vanguardia en eso; estamos recogiendo lo que requiere hoy día la industria y llevándolo a planes formativos a través de cursos, diplomados y certificaciones para poder responder a la demanda de nuevos perfiles”.