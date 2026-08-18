Rectora Romaguera se suma a diálogo convocado por presidenta del Senado para impulsar acuerdos en educación superior

La rectora de Universidad de Las Américas, Pilar Romaguera, participó en el almuerzo convocado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a rectoras de universidades de distintas regiones del país, con el propósito de fortalecer un trabajo colaborativo en torno a los principales desafíos que enfrenta la educación superior.

La instancia reunió por primera vez a 10 de las 14 mujeres que actualmente lideran instituciones en Chile, un hecho que refleja los avances en materia de participación femenina en espacios de toma de decisiones y liderazgo universitario. Actualmente, una de cada cuatro universidades chilenas es encabezada por una mujer, lo que contrasta con el 5,1% registrado hace una década.

Durante la jornada se abordaron temas como el liderazgo femenino en la educación superior, la igualdad y equidad de género, la necesidad de impulsar políticas públicas que favorezcan la conciliación y el desarrollo académico, así como el aporte de la investigación al bienestar y desarrollo de la sociedad.

Al término del encuentro, la presidenta del Senado valoró el diálogo sostenido con las rectoras y la disposición de las participantes para avanzar en una agenda conjunta.

“Tras estas reuniones salen muchas propuestas muy concretas que nos permiten establecer una colaboración, una cooperación. En definitiva, se trata de dejar nuestras instituciones mejor de cómo las encontramos. Así que vamos a trabajar en conjunto, vamos a apoyar varias iniciativas que nos plantearon cada una desde su perspectiva particular”, señaló Paulina Núñez.

Paulina Núñez, presidenta del Senado. Foto: Pedro Rodríguez.

La rectora, Pilar Romaguera, destacó la relevancia de generar espacios de encuentro entre mujeres que lideran universidades y autoridades del Estado, especialmente en un momento en que la educación superior enfrenta importantes desafíos y transformaciones.

“Es muy valioso que podamos reunirnos las rectoras de distintas universidades del país con la presidenta del Senado para dialogar sobre los desafíos que enfrenta la educación superior. Estos encuentros permiten construir una mirada compartida, fortalecer la colaboración entre instituciones y avanzar en una agenda que incorpore la experiencia y el liderazgo de las mujeres. Hoy tenemos la oportunidad de aportar una perspectiva femenina a la discusión sobre políticas públicas y al futuro de la educación superior, algo que sin duda enriquece la toma de decisiones y contribuye al desarrollo del país”, expresó Pilar Romaguera.

La reunión, realizada en el ex Congreso Nacional, contó con la participación de rectoras de universidades de Santiago, La Serena, Rancagua y Arica, quienes coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo coordinado para abordar desafíos comunes desde una perspectiva que incorpore las experiencias y aportes de las mujeres en cargos de alta dirección.

Más allá de los temas específicos abordados, el encuentro puso en valor la creciente presencia femenina en espacios históricamente ocupados mayoritariamente por hombres. En ese sentido, las rectoras destacaron que una mayor diversidad en los liderazgos favorece la construcción de instituciones más inclusivas, amplía las perspectivas desde las cuales se diseñan políticas públicas y fortalece la capacidad de las universidades para responder a los desafíos sociales del país.

La participación de la rectora Pilar Romaguera en esta instancia reafirma el compromiso de Universidad de Las Américas con una educación superior que promueva la equidad, la colaboración interinstitucional y el liderazgo femenino como una contribución relevante al desarrollo académico y social de Chile.