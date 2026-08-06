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    Cómo un viaje a Festival de Cine en Francia impulsó una inédita alianza entre la UDLA y la ONU

    Estas acciones forman parte de la estrategia de internacionalización impulsada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, orientada a fortalecer las redes de colaboración de la universidad y generar nuevas oportunidades para la comunidad investigadora y estudiantil

     
    Cómo un viaje a Festival de Cine en Francia impulsó una inédita alianza entre la UDLA y la ONU

    En el marco de la delegación que representó a Universidad de Las Américas (UDLA) en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Erwin Krauskopf, y la directora de Investigación, Emma Chávez, desarrollaron una agenda de reuniones con representantes de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), orientada a generar nuevas oportunidades de colaboración para la universidad.

    La agenda formó parte de una gira cuyo propósito fue articular las capacidades de investigación y creación de UDLA con universidades, organismos internacionales e instituciones públicas y privadas que comparten intereses en las Áreas Prioritarias de Investigación: Creación Digital, Data Science, One Health y Salud Pública.

    Los esfuerzos de la UDLA para fortalecer alianzas internacionales

    Al respecto, la directora de Investigación, Emma Chávez, explicó que “el foco de esta gira fue articular nuestras capacidades de investigación y creación con instituciones internacionales. Esto nos permitió identificar espacios de colaboración en áreas como Creación Digital, One Health y Ciencia Abierta, además de abrir oportunidades para fortalecer la proyección internacional de nuestra comunidad investigadora y estudiantil”.

    Emma Chávez, directora de Investigación de la UDLA.

    En las Naciones Unidas, las autoridades de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIP) se reunieron con Clarissa Ríos, Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina de Asuntos de Desarme (UNODA), para abordar posibles líneas de trabajo conjunto en formación de personas expertas, evaluación de informes e intercambio de conocimiento. Asimismo, exploraron oportunidades de colaboración en One Health, Ciencia Abierta y participación en instancias internacionales de divulgación y discusión científica.

    Otro de los ámbitos abordados durante la gira fue la movilidad académica. Las reuniones con universidades permitieron conocer experiencias internacionales y explorar oportunidades para que estudiantes del Magíster en Animación y Creación de Universidad de Las Américas participen en instancias de intercambio y presenten sus proyectos finales en escenarios internacionales.

    Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde las autoridades de la VRIP se reunieron con Felipe Buitrago, responsable del Área de Industrias Creativas e impulsor del concepto de Economía Naranja. Durante el encuentro intercambiaron experiencias sobre el desarrollo de las industrias creativas en Chile y analizaron iniciativas para potenciar la creación digital y el desarrollo de capacidades, además de proyectar futuras acciones conjuntas, como seminarios, convocatorias y otras actividades vinculadas al ecosistema de la animación.

    Estas acciones forman parte de la estrategia de internacionalización impulsada por la VRIP, orientada a fortalecer las redes de colaboración de la universidad y generar nuevas oportunidades para la comunidad investigadora y estudiantil. A través de este trabajo, se busca consolidar alianzas que favorezcan el intercambio de conocimiento, el desarrollo de capacidades y la proyección internacional de la investigación, la innovación y la creación.

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