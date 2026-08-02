Científico chileno lidera pionero estudio que crea revolucionaria escala para medir autonomía funcional de adultas mayores

Con el objetivo de generar parámetros de evaluación ajustados a la realidad nacional, investigadores del Núcleo de Investigación en Salud, Actividad Física y Deporte (Isafyd) de UDLA Sede Viña del Mar desarrollaron una escala para evaluar la autonomía funcional en mujeres mayores chilenas.

El estudio se centró en el protocolo del Grupo de Desarrollo Latinoamericano para la Madurez (GDLAM), herramienta utilizada en América Latina para medir la capacidad funcional de personas mayores mediante pruebas asociadas a movilidad, equilibrio y desempeño físico cotidiano.

El estudio que crea escala para medir autonomía funcional de adultas mayores

El equipo de investigación, liderado por el director del núcleo Dr. Álvaro Huerta, e integrado por académicos y profesionales de las universidades Andrés Bello, Playa Ancha, San Sebastián, Mayor, Viña del Mar y Valparaíso, indicaron que pese a al extendido del protocolo GDLAM, no existían escalas específicas para mujeres chilenas mayores, lo que dificultaba interpretar adecuadamente los resultados.

El Dr. Álvaro Huerta

La iniciativa buscó establecer rangos de referencia que permitan clasificar el nivel de autonomía funcional de esta población y facilitar la detección temprana de deterioro físico asociado al envejecimiento.

Para ello, el equipo recopiló datos de 347 mujeres mayores de 60 años residentes en distintas zonas del país (Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quintero, Til Til, Santiago, Rancagua y Talca), aplicando pruebas funcionales vinculadas a desplazamiento, levantarse desde las posiciones sentada y prona, caminar, ponerse y quitarse una polera y coordinación motora.

Conclusiones del estudio que crea escala para medir autonomía funcional de adultas mayores

A partir de los resultados, los investigadores construyeron una escala basada en percentiles, lo que permite categorizar el desempeño funcional según distintos niveles de autonomía.

También advirtieron que la pérdida de autonomía funcional representa uno de los principales desafíos asociados al envejecimiento, debido a su relación con caídas, dependencia y disminución de la calidad de vida.

“Hasta hace seis años, cuando comenzamos este proyecto, no se había analizado la fiabilidad del protocolo GDLAM ni existía una escala de categorización basada en percentiles para mujeres mayores chilenas. Actualmente, la fiabilidad del protocolo y la validez de la escala de categorización cuentan con respaldo científico acreditado en publicaciones del Núcleo realizadas en conjunto con otras instituciones de educación superior”, dijo el Dr. Huerta.

Agregó que “actualmente es posible evaluar la autonomía funcional de las mujeres mayores chilenas con la certeza de que el protocolo utilizado mide esta variable con precisión y que, una vez realizada la evaluación, permite categorizar a las participantes según su nivel de autonomía funcional”.

En ese contexto, el equipo plantea que herramientas de evaluación adaptadas al contexto local pueden contribuir a promover un envejecimiento activo y monitorear de mejor manera el estado físico de las personas mayores.

El Dr. Huerta sostuvo que “posteriormente se iniciará el proceso de transferencia y difusión de esta herramienta hacia entidades públicas y privadas que trabajan con personas mayores, con el objetivo de favorecer su implementación en contextos de evaluación, intervención e investigación”.

Este estudio, titulado Development of a percentile-based rating scale for the GDLAM protocol to assess functional autonomy in older chilean women, fue publicado en la revista científica Women.