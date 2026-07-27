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    Educación

    Universidad de Las Américas y Hospital Barros Luco refuerzan lazos de colaboración con nuevo centro de educación clínica

    Convenio permitió habilitar dos salas de alta tecnología en educación y simulación clínica en las dependencias del histórico hospital.

     
    Universidad de Las Américas y Hospital Barros Luco refuerzan lazos de colaboración con nuevo centro de educación clínica

    La Facultad de Salud y Ciencias Sociales de UDLA y el Hospital Barros Luco Trudeau refuerzan lazos de colaboración y compromiso por la educación en salud a través de la inauguración de dos salas de alta tecnología en educación y simulación clínica en las dependencias del hospital, las cuales permitirán recrear casos clínicos de alta fidelidad para estudiantes y colaboradores de ambas instituciones.

    El proyecto, financiado por Universidad de Las Américas, cuenta con dos salas de escenario de alta fidelidad que incluyen tecnología vidrio espejo y equipo de audio y video de alto nivel, que permite la recreación de variados escenarios y casos clínicos para la formación en simulación clínica.

    Walter Keupuchur, director del Hospital Barros Luco, expresó que “este hito da cuenta del cumplimiento de un desafío que nos impusimos hace un año y medio, el cual representa un compromiso con el conocimiento de la calidad y la seguridad en torno a la atención. Tenemos altas expectativas de lo que se puede alcanzar con esta sala de simulación, pero también reforzamos que este trabajo es posible gracias a las alianzas estratégicas en docencia, con la capacidad de mirar hacia el futuro e ir construyendo”.

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    Claudio Apablaza, vicerrector de Universidad de Las Américas, agregó que “como universidad hemos sido protagonista de que esto ocurra, estamos muy contentos de aportar en concreto en este proyecto, gracias a nuestra vasta experiencia en simulación clínica. Esta iniciativa genera retroalimentación de posibles escenarios a través de la simulación, para hacer un mejor trabajo en la realidad, que repercute en la calidad de atención a los pacientes”.

    Desde UDLA, Julia Ortiz, directora general de Educación Clínica, concluyó que “este no solo representa un aporte de diseño y equipamiento, sino que también significa un desafío en compartir la metodología, siendo UDLA un referente a nivel nacional en simulación clínica. Hoy nos sentimos comprometidos como institución en el desarrollo de alianzas estratégicas, que contribuyen a la mejora continua de habilidades de profesionales en formación”.

    Asimismo, Cynthia Castro, directora del Departamento de Educación Clínica, concluyó que “el Hospital Barros Luco es un hospital referente a nivel internacional, un centro formador donde participan múltiples instituciones, por lo tanto, que UDLA gane un espacio de colaboración es muy importante, esperamos seguir reforzando este lazo entre ambas instituciones”.

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