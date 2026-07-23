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    Educación

    Investigación de Universidad de las Américas sobre motivación y comprensión lectora es presentada en congresos simultáneos en Chile y España

    El académico de Universidad de Las Américas, Abraham Novoa L. y María José Armijo P., tesista del Magíster en Didáctica de la Lectura y la Escritura de UDLA, participaron recientemente en dos encuentros internacionales dedicados a la investigación educativa y a los estudios del lenguaje.

     

    El trabajo titulado Relación entre las expectativas y la valoración por la lectura en el desarrollo de habilidades lectoras en escolares de primer año de enseñanza básica, fue presentada en el XIII Encuentro Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED-Chile 2026), realizado en la Universidad de La Serena. El estudio fue aceptado por el comité científico del evento y formó parte de las discusiones sobre los desafíos actuales de la investigación en discurso, educación y alfabetización.

    Paralelamente, la investigación fue presentada en el 5th International Congress: Education and Knowledge (ICON-edu 2026), desarrollado en la Universidad de Alicante, España, instancia que reunió a investigadores de distintos países para debatir sobre innovación educativa, enseñanza y producción de conocimiento. En este congreso, el trabajo fue expuesto en modalidad de comunicación oral.

    La investigación analiza la relación entre distintas dimensiones de la motivación lectora, fundamentadas en el Modelo de Expectativa-Valor, y el desarrollo de habilidades lectoras durante la alfabetización inicial. Los resultados evidencian que variables como el interés por la lectura y la utilidad atribuida a esta actividad se relacionan positivamente con el desarrollo de competencias lectoras en estudiantes de primer año básico.

    Asimismo, el estudio destaca la relevancia de la mediación docente y de las experiencias de éxito lector como factores que favorecen la motivación y el aprendizaje en el marco del trabajo colaborativo de equipos interdisciplinarios.

    En este contexto, el estudio se destaca por su contribución a la comprensión de los procesos de colaboración profesional que favorecen el aprendizaje lector durante la alfabetización inicial.

    Desde la perspectiva de la Educación Diferencial, los hallazgos refuerzan la importancia del trabajo conjunto entre la profesora de aula y la educadora diferencial para generar experiencias de lectura exitosas, fortalecer la motivación de los estudiantes y responder oportunamente a sus diversas necesidades de aprendizaje.

    Esta mirada colaborativa resulta especialmente significativa en contextos escolares que buscan avanzar hacia prácticas educativas más inclusivas y centradas en el desarrollo integral de todos los estudiantes.

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