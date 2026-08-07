“Aprendizaje situado”: red internacional premia iniciativa pionera en beneficio de las comunidades

El galardón fue otorgado gracias al proyecto «Programa de Intervención Comunitaria (PIC) de la Universidad de Las Américas (UDLA): el territorio como espacio pedagógico para el aprendizaje situado», presentado por Adriana Sanhueza, directora del Programa de Intervención Comunitaria de UDLA (PIC). La iniciativa, que forma parte del programa de Transformación Digital de la Universidad, fue seleccionada entre 84 proyectos presentados por 49 universidades de 10 países iberoamericanos, destacándose por su impacto, innovación y contribución al desarrollo sostenible y al compromiso social universitario.

El premio reconoce el trabajo que UDLA ha desarrollado durante más de una década, promoviendo el aprendizaje situado como una estrategia formativa que vincula a estudiantes, académicos y comunidades, transformando los territorios en espacios de aprendizaje y colaboración. Este modelo fortalece la formación de los futuros profesionales, al mismo tiempo que contribuye a responder a las necesidades y desafíos de las comunidades con las que la universidad mantiene una relación permanente.

Al respecto, la directora del PIC, Adriana Sanhueza, destacó el significado de esta condecoración: “Un premio que recibimos con enorme alegría, porque devuelve, en forma de reconocimiento internacional, el trabajo de aprendizaje situado que la universidad ha construido durante más de una década junto a las comunidades”.

El Premio Internacional MetaRed S tiene como propósito promover la transferencia de conocimientos y buenas prácticas entre las instituciones de educación superior de Iberoamérica, visibilizando experiencias de excelencia que generan un impacto positivo en las comunidades y territorios donde estas instituciones desarrollan su quehacer.

La iniciativa es organizada y gestionada por la Fundación Universia, con la colaboración de los integrantes de MetaRed, una red colaborativa que reúne a líderes de instituciones de educación superior de Latinoamérica para impulsar el intercambio de experiencias y reconocer proyectos destacados en sostenibilidad, responsabilidad social y gobernanza.