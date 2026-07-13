“Tiene profundo valor simbólico”: por primera vez 1 de cada 4 universidades en Chile tiene una rectora

Este 2026 ha marcado un punto de inflexión para el liderazgo femenino en las universidades chilenas. El sistema ha visto asumir nuevas rectoras en la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile y la Universidad Miguel de Cervantes; la elección de Jenniffer Peralta en la Universidad de Tarapacá; la reelección de Luperfina Rojas en la Universidad de La Serena; el nombramiento de Iria Retuerto como rectora subrogante de la Academia de Humanismo Cristiano y la elección de Marisol Durán como primera presidenta del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH).

Para Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile, este momento refleja “los avances alcanzados por las mujeres en la vida universitaria”, aunque advierte que el sistema de educación superior todavía debe avanzar hacia una mayor presencia femenina en los espacios de representación y liderazgo académico. “Es un hecho de profundo valor simbólico”, afirma, aludiendo a un proceso que aún está lejos de completarse.

Una de cada 4 universidades en Chile es liderada por una rectora

Con el objetivo de conocer cómo proyectan el futuro de la educación superior, LT Educa invitó a las 13 rectoras que hoy encabezan universidades a responder una pregunta: ¿Cuál será el principal desafío que enfrentarán las universidades chilenas durante la próxima década? Todas aceptaron participar.

Adaptarse al cambio

Fernanda Kri, rectora de la Universidad de O’Higgins, identifica como clave flexibilizar la oferta formativa y asumir que las personas ingresarán y egresarán de la educación superior en distintos momentos de sus vidas, ya sea para actualizar conocimientos, perfeccionarse o incluso cambiar de disciplina.

Fernanda Kri

Una certeza que comparte Luperfina Rojas, rectora de la ULS: las universidades deberán anticiparse a un mundo en permanente transformación, marcado por la inteligencia artificial y los cambios demográficos. A su juicio, esta nueva realidad exige una educación más flexible, innovadora y estrechamente vinculada con su entorno.

Son transformaciones que, según advierte Solange Tenorio, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, no solo están modificando el entorno en que operan las universidades, sino que también tensionan a la sociedad. En ese escenario, las instituciones deberán revisar sus modelos de formación para preparar a las nuevas generaciones en un contexto de disrupción tecnológica continua.

Ese proceso de adaptación exige una mayor articulación entre las universidades y el resto del sistema educativo. Marcela Momberg, rectora de la Universidad Católica de Temuco y vicepresidenta de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), plantea que las instituciones deben anticiparse a los cambios que vive el país mediante la actualización permanente de sus programas y un vínculo más estrecho con el sistema escolar.

Marcela Momberg.

La rectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Romaguera, sostiene que la incorporación de la inteligencia artificial debe ir acompañada de una estrategia de largo plazo que permita al sistema posicionarse internacionalmente con una oferta pertinente y de calidad.

La transformación que describen las rectoras no es solo tecnológica; también es profundamente humana.

Formar personas, no solo profesionales

Marisol Durán, rectora de la UTEM, explica que el desafío ya no consiste únicamente en incorporar la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica, sino en utilizarla para formar profesionales preparados para un mercado laboral cambiante, capaces de liderar la innovación y contribuir al desarrollo del país con una mirada ética, crítica y sostenible.

04-06-2026 MARISOL DURAN FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Para Claudia Peirano, rectora de la Universidad Santo Tomás, este desafío pasa por fortalecer las capacidades de los estudiantes para desenvolverse en un mercado laboral cambiante, integrar competencias tecnológicas de manera transversal y asegurar una vinculación más directa entre la formación y el empleo, sin perder de vista la formación integral y su contribución al bien común. No es casual, recuerda, que Chile sea el país de la OCDE donde obtener un título universitario genera la mayor ventaja promedio en empleabilidad respecto de quienes solo completan la educación media.

Esta formación también deberá responder a una realidad estudiantil mucho más diversa. Francisca Ortega, rectora de la Universidad Miguel de Cervantes, plantea que estudiantes que trabajan, personas mayores que retoman sus estudios o buscan nuevas oportunidades formativas exigen modelos educativos más flexibles y espacios reales de inclusión y reconocimiento, pero también una formación profundamente humana, capaz de promover el pensamiento crítico, la sensibilidad social y el aprendizaje permanente.

María Cecilia Hernández, rectora de la Universidad Católica del Norte, incorpora otro desafío: recuperar espacios para el análisis crítico, el diálogo y la convivencia universitaria. En una sociedad marcada por la inmediatez, afirma, las universidades tienen la responsabilidad de formar personas capaces de escuchar, argumentar y discrepar con respeto.

Compromiso con el país

Las respuestas también desplazan la mirada hacia el rol que las universidades desempeñan en el desarrollo del país. Jenniffer Peralta, quien asume la rectoría de la UTA este 24 de julio, sostiene que fortalecer la investigación, el postgrado y las alianzas internacionales será una tarea clave para las universidades. Destaca que las instituciones regionales ya concentran más de la mitad de los proyectos adjudicados por ANID, por lo que será fundamental seguir generando conocimiento desde los territorios para responder a problemas como las energías renovables, la migración o la agricultura en condiciones extremas.

Esa investigación, plantea Jacqueline Sepúlveda, rectora de la UdeC, deberá fortalecer también su vínculo con el sector productivo y con las comunidades. Sus resultados, agrega, deberán buscar no solo impacto académico, sino también impacto económico y social en los territorios, impulsando una investigación cada vez más interdisciplinaria e intersectorial.

Más que detenerse en los cambios específicos que enfrenta la educación superior, Iria Retuerto, rectora (s) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, desplaza la discusión hacia una pregunta distinta. Detrás de debates como la empleabilidad, la duración de las carreras o la gratuidad existe una discusión más profunda: el sentido mismo de la universidad. Si durante décadas fue entendida como un camino de ascenso social y mérito individual, hoy —plantea— las nuevas generaciones buscan una experiencia formativa con sentido, acompañamiento y propósito colectivo.

Las respuestas muestran diferencias de énfasis, pero una coincidencia: la universidad de la próxima década deberá transformarse sin perder aquello que le da sentido. Formar profesionales seguirá siendo importante, formar ciudadanos capaces de enfrentar un mundo más complejo aparece como el desafío común que atraviesa todas las rectorías.