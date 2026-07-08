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    Educación

    Estudio detecta una de las razones más poderosas de por qué hay tan pocas científicas, ingenieras o matemáticas

    Aunque cada vez más mujeres ingresan a la educación superior, las carreras STEM siguen mostrando algunas de las brechas de género más persistentes del sistema.

     
    En Chile, solo el 21% de los graduados de carreras STEM son mujeres.

    En Chile, solo el 21% de los graduados de carreras STEM son mujeres. Pero detrás de esa brecha existe otra menos visible: el origen socioeconómico. Una investigación de la Universidad Católica muestra que las diferencias de género se amplifican en los sectores más vulnerables, donde las mujeres enfrentan barreras adicionales para acceder a disciplinas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la ingeniería.

    “Siempre los estudiantes más vulnerables tienen más problemas de acceso y siempre, en el caso de las carreras STEM, las mujeres tienen más problemas de acceso. Pero ser mujer vulnerable no es solamente la suma de esos dos factores, se multiplica”, explica Fernanda Ramírez, investigadora de la Universidad Católica especializada en brechas de género en educación superior.

    Estudio detectó por qué hay tan pocas científicas, ingenieras o matemáticas

    La académica lideró una investigación que analizó la relación entre género, nivel socioeconómico y elección de carreras STEM. Los resultados muestran que la distancia entre hombres y mujeres aumenta significativamente en los sectores de menores ingresos. Al analizar posibles explicaciones, el factor que apareció de forma consistente fue la persistencia de roles tradicionales de género dentro de los hogares.

    La persistencia de roles tradicionales de género dentro de los hogares es uno de los factores que ayuda a explicar por qué menos mujeres optan por carreras STEM.

    La magnitud de esta diferencia queda reflejada en los datos del estudio. Mientras en los sectores de menores ingresos la participación masculina en STEM alcanza siete veces la observada entre las mujeres, en los grupos de mayores ingresos la distancia se reduce, aunque no desaparece. “Lo único que nosotros encontramos que explica el diferencial de género en ese estrato es el tema de los roles tradicionales”, señala Ramírez.

    La influencia de estos estereotipos aparece incluso en los procesos de orientación vocacional. A partir de un chatbot utilizado por miles de estudiantes, los investigadores observaron que las jóvenes de menores ingresos eran las usuarias más activas de la herramienta, pero consultaban mucho menos sobre carreras STEM que sus pares hombres. “Si tú simplemente entregas la información, tampoco solucionas el problema necesariamente, porque ya tienen un sesgo fuerte respecto de cuáles son las carreras para hombres y cuáles para mujeres”, sostiene.

    Más que una cuestión de información

    Las estudiantes obtienen mejores resultados cuando cuentan con más compañeras mujeres o con profesoras en áreas técnicas .

    La evidencia también muestra que los referentes femeninos pueden marcar una diferencia importante. Diversos estudios desarrollados por la investigadora indican que las estudiantes obtienen mejores resultados cuando cuentan con más compañeras mujeres o con profesoras en áreas técnicas donde tradicionalmente han sido minoría. “A las mujeres las está dañando ser tan minorías”, advierte.

    Desde las instituciones de educación superior también se han impulsado iniciativas para revertir esta situación. Mauricio Farías, vicerrector académico de Duoc UC, señala que el trabajo incluye acciones de orientación vocacional, visibilización de referentes femeninos y generación de entornos formativos más inclusivos. “Cuando existen oportunidades, acompañamiento y modelos inspiradores, más mujeres se atreven a proyectar su futuro en disciplinas vinculadas a la tecnología, la ingeniería y los recursos naturales”, afirma.

    Farías agrega que la principal barrera sigue siendo la persistencia de estereotipos presentes desde edades tempranas. “Con frecuencia las jóvenes tienen las capacidades y el interés, pero no siempre cuentan con referentes cercanos o con mensajes que las animen a visualizarse en estos ámbitos”, señala.

    Para Ramírez, ampliar la participación femenina en STEM es una tarea que involucra a escuelas, familias y educación superior. “Los talentos de las personas son los recursos más importantes que tenemos. Si hay niñas muy talentosas que no llegan a estas áreas por razones sociales o culturales, estamos perdiendo una parte importante de ese potencial”, concluye.

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