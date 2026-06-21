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    Estudio de la U. de Tarapacá detecta brechas de género en salud mental de escolares en Arica

    El análisis, que consideró a alumnos entre los 8 y 18 años, registró mayores cifras para los problemas interiorizados en el caso de las estudiantes.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una investigación de la Universidad de Tarapacá, realizada con cerca de 800 estudiantes de Arica, advierte la necesidad de apoyo emocional en los establecimientos escolares de la zona.

    El estudio se titula “Brechas de Género en Salud Mental: Desafíos y Oportunidades en el Ámbito Educativo” y fue liderado por la académica e investigadora Alejandra Caqueo. Apunta a la descripción de factores de riesgo asociados a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, en el contexto del extremo norte de Chile.

    El análisis se realizó con alumnos desde 4° Básico hasta 4° medio, pertenecientes a recintos escolares de Arica. “Básicamente, las niñas presentan peores indicadores de salud mental en contraposición de los niños, más aún en áreas que históricamente los niños puntuaban más alto, como ‘control de la ira’”, afirmó la académica.

    Asimismo, Caqueo también mencionó una necesidad urgente de “generar apoyos desde los establecimientos a los escolares de 4° básico a 4° medio, sobre todo en las niñas”.

    Resultados del estudio

    Tanto en el caso de básica como en media, las niñas exhibieron mayores índices en cuanto a problemas interiorizados, que incluyen depresión, ansiedad, ansiedad social, quejas somáticas, sintomatología postraumática y obsesión-compulsión.

    Problemas interiorizados registrados en la educación básica por el estudio Brechas de Género en Salud Mental: Desafíos y Oportunidades en el Ámbito Educativo.

    En cuanto a problemas exteriorizados, donde las dificultades de atención resultaron ser los más comunes, no se registraron diferencias significativas entre los sexos. En media, los niños presentaron mayores niveles de agresión y conducta antisocial, mientras que las niñas anotaron mayores problemas de control de ira.

    Problemas exteriorizados registrados en la educación media por el estudio Brechas de Género en Salud Mental: Desafíos y Oportunidades en el Ámbito Educativo.

    Sobre problemas contextuales, tampoco se hallaron grandes diferencias. Dentro de las complicaciones más destacadas quedaron problemas con la familia, seguido por la escuela y los compañeros.

    Problemas interiorizados registrados en la educación media por el estudio Brechas de Género en Salud Mental: Desafíos y Oportunidades en el Ámbito Educativo.

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