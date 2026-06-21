Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales AUF|Selección Uruguaya

Este domingo Uruguay juega contra Cabo Verde por el Mundial de Fútbol, en el marco de la segunda fecha para el Grupo H.

El cuadro latinoamericano viene de empatar a 1 con Arabia Saudita, mientras que la selección debutante de la cita global se presenta tras igualar con España sin goles.

Cuándo juega Uruguay vs. Cabo Verde

El partido de Uruguay contra Cabo Verde es este domingo 21 de junio, a las 18:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Uruguay vs. Cabo Verde

El partido de Uruguay contra Cabo Verde se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.