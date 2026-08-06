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    Política

    Mesa del Senado remite a Comisión de Ética enfrentamiento entre Fabiola Campillai y Camila Flores

    La corporación llamó a privilegiar el diálogo y el respeto institucional tras el intercambio de descalificaciones entre las parlamentarias, ocurrido luego de la presentación de la Bancada por el Indulto General.

    Por 
    Luis Cerda

    La Mesa del Senado anunció este martes que será la Comisión de Ética la encargada de pronunciarse sobre el enfrentamiento protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai (Ind.) y Camila Flores (RN), luego del intercambio de descalificaciones personales que ambas sostuvieron en dependencias del Congreso Nacional.

    La decisión fue adoptada por acuerdo de los comités parlamentarios. En una declaración firmada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira (UDI), la Mesa sostuvo que, si bien “las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria”, esos principios “deben ir acompañados de un trato respetuoso que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.

    En el mismo texto, la corporación hizo un llamado a que las diferencias políticas se canalicen a través del debate parlamentario. “Hacemos un llamado a todas las senadoras y senadores a privilegiar el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en aquellos debates que involucran materias sensibles para el país y respecto de las cuales existen visiones legítimamente divergentes”, señala la declaración.

    La Mesa agregó que, “por acuerdo de Comités”, se resolvió que sea la Comisión de Ética la instancia encargada de pronunciarse sobre lo ocurrido.

    El origen del conflicto

    El enfrentamiento entre Campillai y Flores se produjo luego de la presentación pública de la denominada Bancada por el Indulto General, integrada por parlamentarios que buscan impulsar un proyecto para conceder un indulto a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y determinados civiles condenados por hechos ocurridos a partir del estallido social de 2019.

    Campillai, quien perdió la vista tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena durante las manifestaciones de 2019 y se ha opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa de indulto para condenados por esos hechos, increpó a Flores en los pasillos del Senado.

    Según testigos presentes en el lugar, la senadora independiente le reprochó a la parlamentaria RN la investigación por presunto fraude al Fisco que enfrenta, mientras que Flores respondió aludiendo a familiares de Campillai, acusando que contrató a un “yerno delincuente”.

    La discusión continuó escalando con nuevas descalificaciones personales. Campillai recordó la filtración de videos íntimos en que aparece Flores junto al asesor con quien se le vincula sentimentalmente, mientras que la senadora oficialista acusó a su par de haber llegado al Senado “haciéndose la víctima” y la calificó de “deficiente intelectualmente”.

    El intercambio concluyó cuando ambas se alejaron del lugar, aunque continuaron lanzándose recriminaciones mientras eran observadas por parlamentarios, funcionarios y periodistas presentes en el Congreso Nacional.

    Más sobre:SenadoCongresoFabiola CampillaiCamila Flores

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