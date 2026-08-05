Caso Sartor: formalización se extiende hasta la próxima semana

Este miércoles se llevó a cabo la quinta jornada de formalizaciones por el caso Sartor, ocasión en la que intervinieron los últimos nueve abogados querellantes.

Tras esto, se iniciará una nueva etapa del proceso en la que expondrán las defensas. Según el calendario establecido por el tribunal, este jueves expondrá, por un lapso de tres horas, la defensa de Pedro Pablo Larraín, excontrolador de Sartor; y luego, durante una hora, la de Juan Carlos Jorquera, exgerente general de Sartor AGF.

En tanto, el viernes se presentará la defensa del exdirector de Sartor, Carlos Larraín Mery; mientras que el lunes expondrá el abogado de Michael Clark, también exdirector de la firma, por cuatro horas. El martes finalizará esta etapa con las presentaciones de los defensores del exsocio de Sartor, Rodrigo Bustamante; y Sergio Yáñez, excontrolador de Emprender Capital.

A continuación, la jueza Paulina Moya programó las réplicas del Ministerio Público y de los querellantes para el miércoles.

Cabe recordar que la Fiscalía está solicitando prisión preventiva para los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, para Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez Astete.

La jornada

La jornada de este miércoles partió con la exposición del abogado Rufino Martínez, en representación de Isapre Nueva Masvida, quien alegó un perjuicio material de $8.433 millones.

El abogado explicó que los recursos “fueron captados por Sartor AGF mediante distintas promesas de diversificación, de resguardo de flujos y de liquidez inmediata”, y que estos “fueron destinados a fines distintos de los que están previstos en la ley y los reglamentos internos, y que dicen relación con la desviación de dineros mediante financiamientos, inversiones, a sociedades relacionadas con los imputados, como por ejemplo las empresas del denominado Grupo Emprender Capital, encabezados por el imputado Yáñez”.

Por su parte, el abogado Alejandro Laura, en representación de cinco accionistas minoritarios de Azul Azul, sociedad concesionaria del club Universidad de Chile, intervino en relación con las infracciones relativas a la Ley de Opa que recae sobe Clark.

En su exposición apuntó al actual directorio de la sociedad, acusando que seis miembros electos con los votos de Clark permanecen en la mesa y que “no han tenido el buen gusto de renunciar una vez que supieron que el que los nombró adquirió en forma ilícita el control de Azul Azul”.

“No solamente eso. La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, le ha rendido lealtad en la prensa. Y no tiene dudas de la inocencia del señor Clark. Los directores de Azul Azul hoy día son los que nombró el señor Clark, y nos quiere hacer creer que él no tenía nada que ver con el gobierno de Azul Azul, que él apenas era un aportante de un Fondo de Inversión Privado. Eso valdrá para las pobres personas que invirtieron en los fondos de Sartor AGF, que no sabían lo que pasaba en la administradora, pero el señor Clark era aportante y administrador”, enfatizó al abogado.

La semana pasada el expresidente de Azul Azul acordó resciliar la operación mediante la cual compró el 90% del fondo Tactical Sport, dueño del 63,07% de la concesionaria.

Laura también llamó la atención respecto de la adquisición del 21% de Azul Azul por parte de José Ramón Correa, por US$7,5 millones, recursos que fueron prestados por Patricio Kiblisky.