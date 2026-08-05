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    Nacional

    Segundo detenido por crimen de escolar es familiar de imputado por fatal encerrona en San Bernardo

    El imputado, un joven de 15 años, es primo del sujeto que manejaba el vehículo que protagonizó la fatal encerrona que cobró la vida de Alejandro Águila, en la misma comuna.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    La investigación quedó en manos del 0S-9 de Carabineros.

    Personal del OS9 de Carabineros concretó la detención de un segundo implicado en el homicidio de un estudiante afuera del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.

    El homicidio ocurrió en el contexto de una riña escolar afuera del colegio, el jueves 30 de julio. La víctima, un niño de 15 años y estudiante de octavo básico, fue abordado por otros dos menores de edad con quienes habría mantenido rencillas.

    De acuerdo a antecedentes policiales, la víctima, identificada con las iniciales Y.J.F.G., fue interceptada por dos alumnos del mismo establecimiento con quienes mantenía conflictos previos. La policía uniformada estableció que el primer imputado tiró al suelo a la víctima para luego golpearlo. El segundo le propinó una herida cortopunzante en el tórax, falleciendo posteriormente en el Hospital Parroquial de San Bernardo.

    Luego de que el OS9 y el Labocar tomara declaraciones y revisara cámaras de video, pudieron identificar a los dos adolescentes involucrados. Fue así como el 31 de julio fue detenido el primer imputado de iniciales J.T.O.P., de 17 años.

    Finalmente, ya con la identificación en mano, en las últimas horas se concretó la segunda detención de quien sería el autor material de la agresión con arma blanca que habría cobrado la vida de la víctima. Se trata de un menor de 15 años de iniciales G.A.E.A.T.

    De acuerdo a antecedentes policiales, el nuevo detenido es primo del chofer del vehículo que protagonizó la fatal encerrona que cobró la vida de Alejandro Águila (12), en esa misma comuna. Ese imputado es otro menor de edad de 17 años.

    Ese último hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de junio, cuando una banda de delincuentes, dos de ellos menores de edad, buscaban robar un auto en medio de un tour delictual. El caso abrió el debate respecto de las modificaciones que se deben hacer a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

    Más sobre:CarabinerosSan Bernardo

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