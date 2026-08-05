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    Clínica Las Condes finaliza aumento de capital y recauda $80 mil millones

    La clínica aseguró que “concluyó con éxito” su proceso de aumento de capital tras la suscripción del 100% de las acciones ofrecidas durante los dos períodos de opción preferentes y un remate realizado este miércoles en la Bolsa de Comercio de Santiago.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Clínica Las Condes finaliza aumento de capital y recauda $80 mil millones

    Clínica Las Condes (CLC) aseguró que “concluyó con éxito” su proceso de aumento de capital, recaudando $80.120 millones, tras la suscripción del 100% de las acciones ofrecidas durante los dos períodos de opción preferentes.

    Este aumento de capital fue acordado en la junta extraordinaria de accionistas del 30 de enero de 2026. Durante el primer período de opción preferente, finalizado el 9 de junio, se suscribió el 88,7% de las acciones ofrecidas, recaudando $70.971 millones.

    En el segundo período se suscribieron $8.125 millones, y en el remate realizado este miércoles en la Bolsa de Comercio de Santiago, se suscribieron $1.022 millones, a un precio ponderado de los dos lotes rematados de $11.326 por acción.

    “Así, concluye el proceso de manera exitosa”, dijo CLC mediante un comunicado. Allí también el gerente general de CLC, Pablo Yarmuch, comentó: “Agradecemos el respaldo recibido en este proceso, que refleja la confianza que hay en el camino de transformación que está viviendo CLC y que estamos construyendo”, aseguró.

    Con este aumento de capital CLC buscará “seguir invirtiendo en infraestructura, tecnología, innovación y talento, objetivos que forman parte del plan estratégico 2026-2030 de CLC”, señaló la empresa en el comunicado.

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