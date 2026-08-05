Ganancias de Agrosuper se reducen en el segundo trimestre en medio de la caída de los ingresos de sus dos segmentos

Agrosuper informó de una caída en sus ingresos durante el segundo trimestre, una tendencia que se reportó tanto para el sector de carnes como para el acuícola.

Los ingresos por ventas durante el segundo trimestre de 2026 fueron de US$1.070 millones, un 4,3% menos que los alcanzados durante el mismo periodo de 2025.

La firma en su análisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) explicó los resultados por “menores volúmenes de venta tanto en el segmento carnes como en el segmento acuícola, compensados parcialmente por mayores precios promedios en el segmento acuícola”.

Desde la filial Aquachile explicaron sus resultados en el contexto de “volatilidad asociada a los aranceles impuestos en Estados Unidos y las mayores cosechas observadas desde Noruega y Chile en salmón atlántico”.

En línea con el segundo trimestre del 2025, esta segunda parte del año, un 39% de los ingresos volvió a ser del segmento acuícola y el 61% restante fue de la línea de carnes.

Por otro lado, el EBITDA (las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) consolidado sin fair value alcanzó los US$ 222 millones en el segundo trimestre de 2026, una baja de 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Agrosuper explicó su ganancia operativa por “un menor resultado en el segmento carnes debido a mayores costos de venta, parcialmente compensado por un mejor resultado en el segmento acuícola debido a la devolución de aranceles y un mejor precio promedio de venta”.

En tanto, las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora en el segundo trimestre llegaron a US$138 millones, una caída de un 8,42% frente al mismo periodo del año anterior.

Por su lado, la utilidad neta (sin fair value) en el segundo trimestre alcanzó los US$ 123 millones, US$ 5 millones menos que el mismo trimestre del año pasado. “Se explica principalmente por un menor desempeño operacional en el segmento carnes”, dijo la empresa.

Balance semestral

Los ingresos por ventas alcanzaron los US$ 2.227 millones durante el primer semestre de 2026, similar a los US$ 2.294 millones obtenidos en el mismo periodo del año 2025.

Por segmentos, el de carnes obtuvo ingresos por US$ 1.321 millones, disminuyendo un 1,7% respecto al mismo periodo de 2025 y el segmento acuícola obtuvo ingresos por US$ 904 millones, lo que representa una disminución del 3,7% respecto al mismo periodo de 2025.

En tanto, el gasto de administración y ventas fue de US$ 334 millones en el semestre, un 12,9% superior a la cifra del primer semestre de 2025.

“El incremento continúa explicado por mayores costos de distribución y administración en ambos segmentos”, informó Agrosuper.

En tanto, el EBITDA consolidado sin fair value acumulado durante el periodo de enero a junio de 2026 totalizó US$ 431 millones, siendo un 3,8% inferior al EBITDA del mismo periodo del año 2025. “Lo anterior, debido al menor resultado en el segmento carnes”, dijo la empresa.

La utilidad neta consolidada sin fair value del periodo enero a junio de 2026 fue de US$ 238 millones, cifra inferior en US$ 9 millones respecto a la primera mitad del 2025.

Mientras que la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora se ubicó en US$252 millones, una baja de un 3,51% frente al mismo periodo del año anterior.