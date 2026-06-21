Investigan homicidio en Yumbel: victima fue apuñalada en plena vía pública
El hombre de 22 años fue posteriormente trasladado por amigos hasta el Hospital de Yumbel, donde falleció a pesar de las maniobras de reanimación.
La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias investigativas a raíz de homicidio ocurrido en plena vía pública el pasado sábado en horas de la tarde en la comuna de Yumbel, Región de Biobío.
Por instrucción de la Fiscalía de Yumbel, la Brigada de Homicidios (BH) junto al Laboratorio de Criminalística de Concepción acudieron al lugar para investigar el homicidio de la víctima, un hombre de 22 años de nacionalidad chilena, que fue apuñalado en la comuna.
Según detalló el jefe de la BH, Jair Bravo, la víctima fue agredida en la vía pública y fue posteriormente trasladado por amigos hasta el Hospital de Yumbel, donde falleció a pesar de las maniobras de reanimación.
Bravo detalló que las diligencias se enfocarán en entrevistas a testigos, empadronamientos y levantamiento de evidencias con el objetivo de determinar la dinámica de los hechos e identificar la identidad del autor.
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