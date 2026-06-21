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    Se realiza operativo conjunto en cerro Santa Julia de Graneros para encontrar a Máximo Farías, joven desaparecido hace una semana

    El subprefecto de la PDI, Juan Reyes, explicó que están "haciendo una operación rastrillo en los primeros tramos de este cerro". Otro equipo de la policía civil estaría recopilando datos para establecer una cronología desde el último lugar en que fue visto el pasado 14 de junio.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Municipalidad de Graneros

    El pasado domingo 14 de junio de 2026, los familiares de Máximo Farías Paredes perdieron su rastro mientras este se encontraba en el sector rural del Cerro Santa Julia en Graneros, Región de O’Higgins.

    Tras siete días de este hecho, diversas instituciones se encuentran realizando una serie de diligencias para poder dar con su paradero.

    Este domingo en particular, en la búsqueda estaría colaborando el Ministerio Público, la municipalidad de Graneros y la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto a la familia y otros voluntarios.

    Municipalidad de Graneros

    Nos encontramos con el equipo desplegado ya en el lugar, haciendo una operación rastrillo en los primeros tramos de este cerro. Posteriormente ya se está coordinando con bomberos y personal de Carabineros, específicamente el GOPE, personal especializado en la materia de búsqueda, para tener un segundo punto donde nos vamos a reunir los equipos y hacer un despliegue ya por los senderos, dirigiéndolo a la cima de este cerro”, explicó el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Rancagua.

    Reyes también detalló que la policía se encuentra realizando una cronología de los lugares que podría haber recorrido desde el último lugar donde habría sido divisado en Graneros, en el sector de Villa Bicentenario.

    Son antecedentes importantes para la investigación porque a través de esa versión tenemos información de horarios, el día que salió, del lugar que salió, qué dirección tomó y además de cómo andaba vestida esta persona y su condición también física”, explicó.

    Prensa Municipalidad de Graneros

    Por su parte, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, señaló: “Estamos en alerta respecto a lo que es esta pérdida de Máximo aquí en esta parte del cerro. Como municipalidad estamos a disposición de todo este proceso”.

    Por su parte, desde la familia del desaparecido mantienen la esperanza de poder dar con su paradero, luego que durante los primeros días del hecho estuviesen realizando una búsqueda por diversos sectores del cerro solo con familiares de Farías Paredes.

    “Quiero pensar que es el día uno, que no es el día cuatro, que no es el día cinco, seis, siete hoy día. Pero quiero pensar que es el número uno. Estoy con toda la fe del mundo. Tengo una corazonada en mi corazón. Después de ese apriete que tenía en mi alma, siento hoy día un alivio. Siento que hoy va a ser el día. Lo he pensado en todo y se lo he dicho a mi familia. Tal vez no va a estar con nosotros ya, pero lo vamos a ver”, señaló una de sus hermanas al municipio de Graneros.

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