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    A casi 5 meses de la tragedia de Reloncaví: Koñimo I fue exitosamente reflotada

    La nave será el escenario de nuevos peritajes de la Fiscalía Local de Osorno, en cooperación con la Armada y la PDI.

    Por 
    Sofía Álvarez
    A casi 5 meses de la tragedia de Reloncaví: Koñimo I fue exitosamente reflotada

    La embarcación Koñimo I, que se hundió a inicios de este año y dejó a seis fallecidos en la región de Los Lagos, ya fue reflotada para continuar con la investigación del accidente.

    Los hechos ocurrieron el pasado 27 de enero en el Estuario de Reloncaví, en una nave que transportaba trabajadores que prestaban servicios a centros de cultivo de Salmones Austral. Solo dos de las ocho personas que se encontraban sobre el catamarán sobrevivieron al hundimiento.

    Es así que, durante la madrugada del sábado 20 de junio, en torno a las diligencias investigativas de la Fiscalía de Osorno, en conjunto con la Armada y la Policía de Investigaciones (PDI), se logró el exitoso reflotamiento de la embarcación.

    Ahora, el navío estará sujeto a un levantamiento de evidencias para avanzar en el esclarecimiento de las causas tras la tragedia.

    “Hemos cumplido un gran reto dentro de esta investigación que llevamos como Fiscalía Local de Osorno, y obviamente ahora viene una etapa muy importante, la cual es la realización de los distintos peritajes”, señaló la persecutora jefa de Osorno, María Angélica de Miguel.

    El gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoaín extendió “un abrazo a las familias, de forma fraterna” y afirmó que “esperamos que con este trabajo logremos alcanzar la verdad para poder dar tranquilidad a todos ustedes”.

    A casi 5 meses de la tragedia de Reloncaví: Koñimo I fue exitosamente reflotada

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