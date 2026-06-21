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    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    El imputado fue formalizado por maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión. En el procedimiento se rescataron seis cachorros, uno de ellos recientemente intervenido.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    Detectives de la Bidema Metropolitana de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, detuvieron a un sujeto acusado de realizar intervenciones quirúrgicas a perros sin contar con título de médico veterinario, en la comuna de Huechuraba.

    De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado habría efectuado amputaciones de orejas y colas a caninos con fines estéticos, procedimientos que realizaba en el patio de un inmueble perteneciente a su madre, en el sector de La Pincoya.

    Según la indagatoria, las intervenciones provocaban lesiones graves y sufrimiento en los animales. Además, el sujeto habría suministrado medicamentos y entregado recomendaciones veterinarias sin contar con una profesión afín.

    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    El comisario Francisco Valdenegro, de la Bidema Metropolitana, explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la realización de procedimientos quirúrgicos de carácter estético en animales.

    “Se pudo verificar que, efectivamente, esta persona realizaba procedimientos fuera de todos los conocimientos de la veterinaria”, señaló el funcionario policial.

    Rescate de cachorros

    En el marco de la investigación, la fiscalía gestionó una orden de detención, además del ingreso y registro de dos domicilios y la incautación de elementos asociados al delito, diligencias que fueron autorizadas por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

    Durante el procedimiento, la policía incautó frascos de medicamentos, jeringas, agujas, tijeras, suturas, pinzas quirúrgicas, tres teléfonos celulares y otros insumos vinculados a los hechos investigados.

    Además, los detectives rescataron seis cachorros de raza American Bully, de aproximadamente un mes y medio de edad, que iban a ser intervenidos. Uno de ellos ya presentaba sus orejas cortadas y suturadas.

    Los animales fueron entregados a una fundación animalista para su reubicación y rehabilitación, además de ser sometidos a controles veterinarios para verificar su estado de salud.

    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    Formalización y cautelares

    La abogada de la Fiscalía Centro Norte, Catalina Cuadra, indicó que la causa se desarrolla desde mayo y que, de acuerdo con los antecedentes reunidos, los animales intervenidos por el imputado resultaban con lesiones graves e incluso se investigan casos de muerte.

    El sujeto, adulto y de nacionalidad chilena, fue detenido en uno de los inmuebles allanados. Según la PDI, mantenía antecedentes penales y no contaba con acreditación ni documentación que lo habilitara para realizar procedimientos veterinarios.

    Tras su detención, fue formalizado por ejercicio ilegal de la profesión, contemplado en el artículo 213 inciso primero del Código Penal, y por maltrato animal, previsto en el artículo 291 bis inciso tercero del mismo cuerpo legal.

    El Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica cada 15 días. El tribunal accedió a ambas medidas y fijó un plazo de investigación de 120 días.

    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba
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