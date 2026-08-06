Sistema frontal deja más de 3 mil damnificados y se esperan heladas, lluvias y viento en la zona centro-sur del país

En la actualización del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) reportó a 3.444 personas damnificadas, 8.911 aislados, cuatro lesionados y dos fallecidos .

Además, se registran 131 albergados. En materia de viviendas, hay 37 destruidas, 1.042 con daño mayor, 7.156 con daño menor y 682 en evaluación.

El mayor impacto se concentra en La Araucanía, que registra 1.451 personas damnificadas, mientras que Ñuble suma 1.088 damnificados. En viviendas, Ñuble tiene la mayor cifra de viviendas destruidas, con 12, seguida por el Biobío.

Balance regional

Valparaíso: registra 12 personas damnificadas y dos lesionadas. Hay tres viviendas destruidas y dos con daño mayor. En Los Andes permanece cerrado el paso fronterizo Los Libertadores.

Región Metropolitana: no registra personas ni viviendas afectadas en el balance. Se mantiene, eso sí, una alerta temprana preventiva por evento meteorológico.

O’Higgins: Marchigüe, San Fernando, Peralillo, Lolol y Nancagua concentran parte importante de la afectación.

Maule: Constitución concentra una parte importante del impacto, con 174 damnificados y 844 viviendas entre destruidas y con daños mayor o menor.

Ñuble: Entre las comunas más afectadas están Bulnes, Cobquecura, Coelemu, Ñiquén, Pemuco, San Ignacio y Ránquil.

Biobío: Lota concentra una de las mayores afectaciones, con 264 damnificados y 421 viviendas entre destruidas y con daño mayor.

La Araucanía: Concentra graves problemas de aislamiento: 3.200 personas en Lumaco, 2.160 en Toltén, 1.127 damnificados en Angol y 941 aislados en Teodoro Schmidt.

Los Ríos: suma 64 personas damnificadas, 16 albergadas, una lesionada y dos fallecidos en Panguipulli. Hay dos viviendas destruidas, 38 con daño mayor y 91 con daño menor. La Unión concentra 43 damnificados y 112 viviendas entre daño mayor, menor y en evaluación.

Los Lagos: No registra personas damnificadas ni viviendas dañadas en el consolidado, pero hay 315 personas aisladas en San Pablo y 50 familias sin agua potable en Cochamó producto de una remoción en masa que dañó una cañería.

Pronóstico de precipitaciones y heladas

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), indicaron que para los próximos días se pueden esperar precipitaciones, heladas y viento en el centro-sur de Chile debido al ingreso del margen frío de un sistema frontal a partir de la noche del jueves 06 de agosto.

Según explicaron desde el organismo, durante la madrugada del viernes 7 de agosto las lluvias se concentrarán en las regiones de La Araucanía y Los Ríos. De manera más débil se presentarían en la provincia de Arauco.

Además, en el litoral y las comunas cordilleranas de la Región de Los Ríos, las rachas de viento rondarán los 60 km/h.

A lo largo de la mañana del viernes, los pulsos de lluvia serán significativos en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Las rachas de viento también se intensificarán en el litoral y la cordillera de Los Andes de las 3 regiones mencionadas, con velocidades que fluctuarán entre los 80 y 100 km/h.

Junto con lo anterior, se espera que -entre la noche del viernes y la mañana del sábado 08 de agosto- en parte de las regiones de La Araucanía y Los Ríos se haga notar el paso del sistema frontal con la llegada de la nieve , la cual también pasaría por sectores precordilleranos de Ñuble.

Asimismo, se espera que las mínimas en las regiones de la zona sur estén entre los -6° y -4°C, y para el domingo 9 de agosto en la Región Metropolitana los termómetros puedan marcar -1°C.