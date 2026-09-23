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    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

    La ministra de Salud respondió a los cuestionamientos por el estado de las listas de espera y defendió que la estrategia del gobierno está enfocada en reducir los tiempos de espera y avanzar en cambios estructurales.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 14 de Agosto de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, anuncia convenio entre el Ministerio de Salud, Fonasa y Caja de los Andes para atender a pacientes en lista de espera. Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Ante los paños fríos puestos por expertos y por el Colegio Médico de la Región Metropolitana respecto de la persistencia de las listas de espera, la ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que el foco de su gestión no está puesto exclusivamente en disminuir el número de personas que integran estas listas, sino en reducir el tiempo que los pacientes deben esperar para recibir atención.

    Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos de espera”, afirmó la ministra, quien cuestionó que se evalúe el avance de las medidas implementadas durante un período de solo tres meses. En ese sentido, señaló que el gobierno ha observado una disminución de los tiempos de espera en patologías oncológicas y de las garantías vencidas.

    Chomali también planteó que un aumento de la capacidad de atención puede generar inicialmente un incremento en la cantidad de personas registradas en espera, debido a que al ampliar las consultas pueden aparecer nuevas necesidades quirúrgicas que permanecían ocultas mientras los pacientes no accedían a una evaluación médica.

    “Por lo tanto, es esperable que aumente el número de personas que estén esperando, porque hay una forma muy simple de reducir las listas de espera. Yo cierro la puerta, pero no es eso lo que nosotros queremos”, señaló.

    La ministra insistió en que el problema requiere modificaciones de carácter estructural y no solo inyecciones extraordinarias de recursos. Como antecedente, sostuvo que experiencias anteriores mostraron reducciones temporales de las listas durante los períodos en que se aumentó el financiamiento, para luego volver a crecer.

    “Este es un problema estructural. Esto no es un problema que se resuelve con más recursos”, afirmó Chomali, agregando que el Ministerio está implementando cambios junto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y directamente en los hospitales.

    Presupuesto: conversaciones siguen abiertas con Hacienda

    En otro punto de la actividad, Chomali fue consultada por las negociaciones presupuestarias con el Ministerio de Hacienda y por las cifras que se han planteado para el financiamiento de salud durante el próximo año.

    La ministra confirmó que ha sostenido múltiples reuniones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y con los equipos técnicos de ambas carteras. Sin embargo, evitó entregar una cifra concreta respecto del eventual aumento presupuestario.

    Hemos tenido múltiples reuniones y conversaciones con el ministro Quiroz y sobre todo con los equipos técnicos. Esperemos llegar a buen puerto”, señaló Chomali.

    Consultada nuevamente por las cifras que se han mencionado, entre ellas un eventual aumento de 4% o 5%, la ministra respondió que todavía no existe un monto definido. “No tenemos cifras. Lo importante es que estamos teniendo y las comunicaciones siguen abiertas”, afirmó.

    Finalmente, ante la pregunta sobre si espera un incremento del presupuesto de su cartera para el próximo año, Chomali evitó anticipar una cifra y recalcó que las conversaciones entre Salud y Hacienda continúan abiertas. “Prefiero no decir lo que le puedo decir, que todavía están los canales muy bien abiertos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda”, sostuvo.

    Convenio con cajas busca ampliar capacidad de atención

    En paralelo, el Ministerio de Salud, Fonasa y las cajas de compensación 18 de Septiembre, La Araucana y Los Héroes firmaron un convenio de colaboración en el marco del Plan Enlace, iniciativa que busca incorporar capacidad del sector privado a la resolución de las listas de espera No GES. La alianza contempla identificar a afiliados de las cajas que también sean beneficiarios de Fonasa y que permanezcan esperando una atención de especialidad.

    La ministra explicó que el objetivo es avanzar hacia una atención integral y no limitar el convenio a la entrega de consultas médicas. El modelo considera inicialmente consultas de nueva especialidad y posteriormente podría incorporar cirugías y otras prestaciones, dependiendo de las necesidades de los pacientes.

    “Esto no es un piloto, no es un programa que va a durar tres meses. Esto es permanente en el tiempo”, sostuvo Chomali, quien definió la colaboración con las cajas como parte de un cambio estructural en la forma de abordar los tiempos de espera.

    Desde Cajas de Chile, su presidente, Marcelo Forni, valoró la incorporación de las instituciones al Plan Enlace y señaló que las cajas cuentan con redes y prestaciones que pueden contribuir a enfrentar las necesidades de sus afiliados. “Alinear las capacidades del sector privado con las prioridades sociales del país”, planteó.

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