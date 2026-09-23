Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos invitó al Presidente ruso, Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Miami en diciembre.

Sus declaraciones las hizo luego de aproximadamente 50 minutos de conversaciones con el canciller ruso, Serguéi Lavrov. “Para resolver los problemas, tienes que reunirte con las personas con las que no estás de acuerdo o con las personas con las que podrías tener algunas cuestiones, así que hemos invitado al presidente Putin al G20. Creemos que es una oportunidad para que dialogue no solo con el presidente, sino también con otros líderes mundiales. Esperamos que sea una invitación que acepte”, dijo Rubio.

El secretario de Estado también indicó que Rusia y Ucrania habían mostrado interés en un alto el fuego limitado que abarcara la infraestructura y el suministro de energía y cereales. Añadió que tal medida no pondría fin a la guerra, pero podría aliviar parte de la presión global causada por el conflicto.