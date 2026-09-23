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    Engrosa una larga lista: Bernardo Cerezo pasará por el quirófano y es nueva baja en la UC

    El defensor fue sometido a una cirugía en la rodilla derecha. Daniel Garnero debe lidiar con un complejo panorama.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Bernardo Cerezo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Bernardo Cerezo se suma a la lista. El lateral engrosa una nómina que complica a Daniel Garnero: la de los lesionados en el plantel de Universidad Católica. El carrilero sufrió una lesión en la rodilla derecha que obligó a intervenirlo quirúrgicamente.

    Se estima que el exdefensor de Ñublense estará fuera de las actividades cruzadas por las próximas seis semanas.

    Engrosa una larga lista: Bernardo Cerezo pasará por el quirófano y es nueva baja en la UC

    La UC dio cuenta del diagnóstico y del procedimiento que se le realizará al también exjugador de Universidad de Chile, Santiago Wanderers y Santa Cruz. “Cruzados comunica que la tarde de este miércoles 23 de septiembre el defensa de Universidad Católica Bernardo Cerezo será sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo”, comunica el club estudiantil a través de sus plataformas oficiales. La lesión afecta al menisco interno de la articulación.

    Su ausencia le agrega una complicación a Garnero. El defensor es el decimoquinto jugador descartado por los estudiantiles para el choque frente a Unión La Calera, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

    Ese listado lo integran Darío Melo, Jeffrey Sekgota, Tomás Asta-Buruaga, Francisco Daza, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena, Gary Medel, Jimmy Martínez, Diego Valencia, Juan Francisco Rossel, Clemente Montes, Amaro Pérez y Justo Giani.

    Cambio de sistema

    Los estudiantiles tendrán que modificar el sistema táctico para enfrentar a los cementeros. El estratega transandino probó un 4-4-2 en desmedro del habitual 4-3-3 que transformó en su sello desde que dirige al equipo de la franja.

    De acuerdo a los últimos ensayos, jugarán Bernedo; Arancibia, González, García Basso y Cuevas; Valencia, Canales, Zuqui y Palavecino; Corral y Zampedri.

    El choque inicial de la llave entre cementeros y cruzados está programado para este miércoles, a las 20.30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, de la comuna cementera. La revancha se jugará el sábado, a las 17.30 horas, en el Claro Arena.

    Más sobre:Bernardo CerezoLa UCUniversidad CatólicaDaniel GarneroFútbolFútbol Nacional

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