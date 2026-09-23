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    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    De acuerdo a los expertos que integraron la mesa laboral, esta medida “tiene efectos inmediatos en el empleo, considerando la posibilidad que tiene el Estado para poder incentivar la aceleración de las obras adelantando los recursos".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    25 Noviembre 2025 Construccion edificios Eco Egaña de la inmobiliaria Fundamenta. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El gobierno alista un plan de emergencia para el empleo. Se espera que se anuncie una vez que el Presidente José Antonio Kast regrese de su gira a Estados Unidos a fines de esta semana, o bien a principios de la próxima.

    Por lo mismo, las propuestas al interior del Ejecutivo se siguen afinando. Una de ellas que ha tomado fuerza en el debate público es la ampliación del trabajo a 2 o 3 turnos en las obras públicas.

    La idea, que se generó en el marco de la Mesa de Reactivación Laboral, instacia liderada por David Bravo y que contó con la participación de destacados economistas, que entregó sus conclusiones en julio pasado, plantea que el Estado considere los proyectos de inversión pública en curso, que puedan permitir una negociación para incorporar una cláusula para que los proveedores incluyan un segundo turno de trabajadores (si es que se opera con un turno) o un tercer turno.

    La medida detalla que “tiene efectos inmediatos en el empleo, considerando la posibilidad que tiene el Estado para poder incentivar la aceleración de las obras adelantando los recursos. La medida hace un uso más intensivo de los equipos, con un menor costo de capital, y logra que los beneficios de las obras comienzan antes, permitiendo duplicar o triplicar el empleo, que es exactamente lo que se requiere en esta etapa de emergencia laboral. Se trata de una idea importante para la coyuntura, pero que podría también ser aplicada como un incentivo para las futuras licitaciones”.

    Otra de las propuestas apunta a ampliar la cobertura de educación preescolar para niños y niñas entre los 2 y 4 años, para cubrir la brecha de más de 20 puntos de Chile con la Ocde.

    “Existe un tramo crítico cuya cobertura no está resuelta: el período entre los 2 y los 4 años, cuando termina la sala cuna y antes de que los niños y niñas ingresen al sistema preescolar (pre-kinder y kinder). Este vacío obliga a muchas madres y padres a abandonar el empleo formal o reducir su jornada, con efectos especialmente agudos sobre las mujeres”, dice el informe.

    06 Mayo 2025 Construccion , Trabajadores, empleo, cemento. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Si bien hoy existe el derecho a jardines infantiles públicos para el 60% más vulnerable de la población, no existe un acceso universal para el tramo de 2 a 4 años. “Como se señaló anteriormente, con respecto a la Ocde la brecha de cobertura de jardín infantil para los 2 y 3 años es de 20 a 26 puntos porcentuales. Se propone que se establezca como meta cerrar esta brecha”.

    Se plantea que se considere destinar financiamiento estatal de educación superior para financiar la universalidad del acceso a jardines infantiles en este nivel.

    También se propone establecer un nuevo sistema universal de cuidado extraescolar con las siguientes características: “Que se diseñe sobre los aprendizajes del Programa 4a7 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género que provee cuidado extraescolar a entre 6 y 13 años en establecimientos educacionales, de 16 a 19 horas. Su cobertura, sin embargo, es menos del 1,1% de la demanda potencial”.

    Otra de las medidas establecidas por esta mesa de expertos es crear un programa de Talento Joven dirigido a los estudiantes de la Educación Media Técnico-Profesional, por medio del cual puedan tener una primera experiencia laboral en empresas. “Este programa permitirá la disponibilidad de prácticas laborales en las empresas y el involucramiento temprano de estos establecimientos con las empresas incentivando un proceso de formación dual”, precisa.

    Se detalla que “el programa deberá considerar por medio de distintos ejecutores que trabajan en esta área, el apoyo para diseñar y construir conjuntamente rutas formativas entre cada liceo y cada empresa; la capacitación de los trabajadores que actuarán en el rol de Maestro Guía; la formación del o de los profesores tutores en los liceos; y la actualización de las competencias docentes, entre otros aspectos”.

    Más sobre:EmpleoMercado laboralCrisis Laboral

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