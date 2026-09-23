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    Cristián Araya se defiende de sanción de la CMF contra A&C: “No fui sancionado personalmente”

    El ex ejecutivo de Banchile afirmó en una declaración que nunca ha tenido funciones ejecutivas en la empresa en la que es accionista y que tampoco fue citado a declarar por la CMF.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En la foto: Cristián Araya Fernández. Foto optimizada por la IA

    Cristián Araya Fernández dijo que él no tuvo ninguna relación con las actuaciones por las cuales la firma Asesorías e Inversiones A&C SpA, donde tiene participación en la propiedad, fue sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

    Según informó el regulador este martes, A&C, ligada a Cristián Araya y socios, fue sancionada “por realizar cotizaciones ficticias con el objeto de hacer variar artificialmente los precios en 34.038 operaciones con acciones”.

    “He sido accionista y director de A&C, pero nunca he tenido funciones ejecutivas ni participación en su administración cotidiana. No intervenía en las decisiones de compra o venta de acciones ni en la forma en que esas operaciones eran ejecutadas”, dijo Araya en una declaración esta mañana.

    El perfil público de Araya destaca porque trabajó por casi dos décadas en Banchile Corredores de Bolsa, donde llegó a ser su gerente de inversiones. También fue acusado por su rol en el caso Cascadas, donde la Superintendencia de Valores y Seguros lo multó en Araya por 75 mil UF, sanción que fue reducida por un juzgado civil a 10 mil UF y la Corte de Apelaciones, luego, a 5 mil UF, aunque mantuvieron las infracciones imputadas a Araya. Aún está pendiente la definición de la Corte Suprema.

    “Durante mi participación en A&C nunca impartí instrucciones de compra o venta de acciones, nunca di órdenes a corredores de bolsa y nunca participé en el ingreso, modificación o cancelación de órdenes bursátiles”, dijo el ejecutivo.

    En esa línea, Araya resaltó que la sanción no está ligada a él.

    “La resolución conocida corresponde a una sanción impuesta a A&C SpA. En este procedimiento no fui sancionado personalmente. Tampoco fui citado a declarar ni requerido personalmente por la CMF en el marco de esta investigación”, comentó.

    Sobre las sanciones de la CMF contra la empresa donde tiene participación, Araya comentó que “comprendo plenamente la gravedad que tienen para el mercado de capitales las conductas descritas por la autoridad y respeto su labor fiscalizadora”. Según reprodujo la CMF, en la constitución de la sociedad, en 2017, participaban en la propiedad varios ex ejecutivos de Banchile: Cristián Araya, Naim Jadue y Alejandro Parraguez, con el 26,5% cada uno, y la sucesión de Felipe Correa Orzzoli, con 20,5%. Jadue habría salido de la sociedad hace más de un año.

    “Precisamente por ello, considero fundamental que estos hechos sean informados con precisión y que no se me atribuya intervención personal en operaciones en las que no participé”, reiteró.

    La sanción contra A&C fue de UF25.000 ($1.024 millones) y la firma puede apelar contra la misma CMF o en la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Más sobre:EjecutivosCMFMulta

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