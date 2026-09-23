Quién era El Poroto: el líder narco acribillado en Lo Espejo que amenazó y le puso precio a la vida de la alcaldesa Javiera Reyes

Cerca de diez disparos dieron muerte a Héctor Cárdenas Venegas, líder narco de 45 años, conocido como El Poroto. El hombre se encontraba en su vehículo, fuera de su domicilio cuando fue acribillado por un grupo de sujetos la tarde de este martes.

Cárdenas fue trasladado por su familia hasta un centro asistencial, sin embargo, falleció antes de llegar, producto de la gravedad de sus heridas.

Según los antecedentes que maneja la policía y el Ministerio Público, El Poroto era uno de los líderes del narcotráfico en la población José María Caro, además ejercía como director técnico de las divisiones juveniles del Club Varsovia.

Tras denuncias por incivilidades, operaciones ligadas al tráfico de drogas y otros delitos, el recinto donde jugada el club de fútbol fue demolido por orden municipal el pasado 15 de enero.

Fue esta situación, sumado a la demolición de narco-mausoleos y a las acciones del municipio por combatir el narcotráfico, las que habrían motivado a El Poroto, junto a otras bandas de narcotraficantes del sector, a reunir $100 millones para contratar a un sicario que diera muerte a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

La jefa comunal tenía ocho meses de embarazo cuando recibió las amenazas.

“Yo de verdad creo que el foco hay que ponerlo en la vida de los vecinos y vecinas, obviamente hubieron algunos cambios no menores en mi vida, pero así como la vida de una cambia hay que ponerse en los zapatos de los vecinos y vecinas que muchas veces tienen que cambiar sus rutinas, los horarios de llegada a su casa y ese fenómeno me gustaría ponerlo sobre la mesa porque no es justo vivir así”, expresó esta mañana la alcaldesa Reyes.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el funeral de Cárdenas será calificado como de alto riesgo, por lo que tendrá medidas de seguridad adicionales en todo el proceso.

De hecho, este miércoles, tanto el Servicio Médico Legal (SML) como la población José María Caro, se han mantenido con refuerzo policial para prevenir eventuales disturbios.