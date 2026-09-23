Cristián Campos: “Por pudor o por prejuicios, la gente se alejó de mí, pero las relaciones se han ido normalizando”

Sin saberlo, Cristián Campos y Elena Muñoz estaban en una búsqueda similar: ambos deseaban adaptar un texto sobre una pareja. Fue Rodrigo Bastidas, amigo de Campos y exesposo de Muñoz, quien a inicios de año les recomendó que hablaran.

“Fue muy sincrónico. Nos compartimos las obras que estábamos leyendo y llegamos a la conclusión de que queríamos montar esta”, señala Campos a Culto.

Ese hito permite explicar la reunión de los actores en Amantes, una vez al año. Con funciones en el Teatro San Ginés desde este jueves 24 y hasta el 1 de noviembre (entradas en Ticketmaster), el montaje sigue a Mara y Lorenzo, una pareja que se enamora de manera fulminante en el sur de Chile. Debido a que no desean abandonar a sus familias, toman la decisión de reencontrarse una vez al año, durante un fin de semana, siempre en unas cabañas en Niebla. Y repiten ese ritual sagradamente durante décadas.

El actor conocía la película de 1978 dirigida por Robert Mulligan y protagonizada por Ellen Burstyn y Alan Alda, adaptación de la obra de 1975. Recuerda haberla visto en el cine en la vermut. Desde su óptica, “con todo lo vintage que puede ser una comedia de cine de los años 70, era muy audaz”. En el proceso de adaptación, asegura, “nos propusimos conservar el espíritu de audacia que tuvo en su momento”.

“Usamos esta historia de amor para hacer un fresco de lo que le pasa a un hombre y una mujer entre los 35 y los 65 años, y no nos privamos de nombrar cosas tan incómodas como, por ejemplo, la impotencia sexual masculina”, resume sobre el trabajo desarrollado junto a Muñoz y Santiago Ramírez, responsable de la dirección y producción.

Campos está entusiasmado porque piensa que la producción viene a llenar un vacío. “Cómo la gente vive la sexualidad después de los 50 o 60 años es un tema al que se le hace el quite. Por ejemplo, en las teleseries el amor es algo privativo de los jóvenes, y los viejos estamos destinados a ser el tío querendón o el jefe déspota. Al revés de las teleseries brasileñas, en nuestro caso no tenemos historias de adultos que tengan historias de amor con carne, con pasión, con celos”.

El intérprete enfatiza que es una obra hecha “a pulso” y “en familia”: los ensayos se realizan en la casa de Elena Muñoz, el material audiovisual es producido por ellos mismos con sus celulares y tanto el vestuario como la escenografía provienen de recursos propios. “Tuvimos la suerte de que Juan Pablo nos acogió en el San Ginés. Estamos entre tranquilos y nerviosos, porque tampoco hay plata para hacer publicidad, así que estamos encomendados a San Ginés, que es el santo de las artes”, sostiene.

Amantes, una vez al año entra en el viejo refrán de “la tercera es la vencida”: antes hubo dos proyectos teatrales que tuvo que abandonar debido a las repercusiones que generó la demanda de abuso sexual que presentó Raffaella di Girolamo en marzo de 2024. Sobreseído en primera y en segunda instancia en 2025, cuenta que hoy sigue en curso la demanda por indemnización de perjuicios que él interpuso en contra de la denunciante y de la Fundación Para la Confianza.

-¿Hace un análisis más amplio a raíz del estreno de Amantes, una vez al año? ¿Lo ve como el regreso a su oficio?

Sí. Y ahora mirando en retrospectiva, hace tres años la última obra que hice fue un monólogo (Restos), que estrené en el Teatro de la UC y con la que después estuve en Ictus y en el Teatro Zoco. Para mí era un desafío, porque nunca había hecho un monólogo. Me fue bien. Pero fue como una profecía de la soledad que se me venía encima. Actuar solo es algo que no había hecho y, para serte franco, no me gustó mucho. A mí me gusta llegar al camarín y que estén los compañeros.

-Debido al caso que enfrentaba, se tuvo que retirar de Reunión de apoderados, cuando se conoció la denuncia, y luego ocurrió lo mismo con Boîte bijoux, cuando salió el fallo en primera instancia. ¿Entendió que fue la mejor decisión en ambas situaciones?

No solo lo entendí, yo fui el primero en bajarme del proyecto, yo convoqué a (Rodrigo) Bastidas altiro y le dije: no voy a perjudicar el trabajo de toda esta gente, por Dios. Y llamaron a Claudio Arredondo y le deseé la mejor de la suerte y les fue muy bien. Y luego con lo de Tomás (Vidiella) me reuní con la Magdalena Max-Neef, con Rorro (Bastidas), con quienes estábamos trabajando y haciendo entrevistas hace harto tiempo y les dije: yo no voy a ser un obstáculo, me bajo solito, porque ¿cómo se te ocurre, si tienes un gallo que está acusado de una atrocidad como la que me acusaron? Es un gran riesgo, sobre todo con la efervescencia que tienen esos temas y sabiendo el esfuerzo que significa montar una obra, no iba a ofrecerme como un obstáculo.

“Yo lo entendí y me bajé con un nivel de frustración máximo, porque… No sé, yo me imaginaba como que a Alexis Sánchez, con toda su vocación y su fanatismo, de pronto le escondieran la pelota y lo tuvieran tres años en la banca sin poder jugar. Si tengo que hacer un parangón de la frustración y las ganas que tenía, sería eso. Sin compararme en absoluto con el Niño Maravilla, para mí actuar es una forma de ser, de respirar, de estar parado en el mundo. No sólo por los contenidos del teatro y por el público, sino que por estar con mi gente. Lo más maravilloso de hacer teatro es lo que hemos hecho durante estos meses en la casa de la Nena (Muñoz), que es ensayar, ponernos de acuerdo, corregir los textos. Es una artesanía muy fascinante montar una obra y es algo de lo que yo, después de 50 años, con toda humildad, entiendo mucho. Entonces, para mí fue un reencuentro familiar”.

-Tras el sobreseimiento que decretó la justicia en 2025, ¿ha habido colegas o cercanos que se habían alejado que recientemente han retomado el contacto con Ud.?

Ah, sí, se han ido normalizando las relaciones. La verdad es que esa distancia con los colegas era algo más formal que real. Porque como he vuelto a funcionar en la vida, me los encuentro y no tengo ningún problema, ni quiero tener ningún problema, porque sería absurdo, uno trabaja constantemente con todos ellos. Me tocó hacer esos capítulos de Reunión de superados (en Mega), y trabajé con el Panchito Reyes sin problemas y con todo ese equipo. Yo la verdad es que no tengo problemas. Supongo que la gente, por pudor o por prejuicio, se alejó de mí en algún momento para cuidar su imagen. Pero lo que me ha sucedido de ahí para adelante es que se han ido normalizando las relaciones, como debe ser.

MARIO TELLEZ

-¿Hay alguna amistad entrañable que haya perdido en todo este proceso?

No, fíjate. Lo que pasa es que tampoco soy muy sociable, así que no tenía muchas amistades entrañables. Yo funciono más con amistades mientras trabajo con la gente. Después, cuando termina el trabajo, vuelvo a mi casa y soy más bien reclusivo. Tengo cinco o seis amigos que son de toda la vida y que me apoyaron durante todo el proceso. Ese es otro regalo de este período, de estos tres años, en que me he dedicado a estudiar la vida. Este trance me regaló una brújula donde quedaron indicados con meridiana claridad dónde están los amigos, dónde están los amores, y dónde no están. Esa brújula es sobre todo muy útil a mi edad, porque uno tiene menos tiempo, entonces no va a gastar pólvora en gallinazos.

-¿En qué estado se encuentra la demanda que Ud. presentó contra la Fundación Para la Confianza y su denunciante?

Como un método de desintoxicarme de tanta basura, me he distanciado de eso, pero es algo que está en manos de mi abogado y sigue su curso normal a la velocidad que tienen estos procesos.

-¿En ningún momento ha pensado en retirarla?

Mira, son reflexiones que van a venir con el tiempo. Yo creo que esa demanda trasciende mi caso y creo que puede ser útil para sentar un precedente para muchos otros casos que existen de gente que ha sido injustamente acusada, con mucho peor suerte que yo; hay gente que ha pagado con cárcel y posteriormente se ha demostrado su inocencia. Así que esa demanda yo creo que me trasciende.

-Imagino que lo mismo piensa en torno al proyecto de ley que sanciona denuncias de falsos delitos sexuales y que se presentó tiempo atrás.

También estoy en contacto con eso y estoy a la expectativa, pero los ritmos legislativos, así como los ritmos judiciales, son lentos, porque ya ves tú la cantidad de casos. Yo lo que no quisiera hacer en la vida es fiscal, lo encuentro abrumador, por la cantidad de pega que tienen.

MARIO TELLEZ

-¿Ha retomado el diálogo con sus hijos, Pedro y Antonio Campos?

No, no tengo noticias de esos muchachos, no tengo relación con ellos en lo absoluto. Además, tú sabrás que hemos estado bastante golpeados y recluidos últimamente con el fallecimiento de mi cuñada (la cineasta Paz Ramírez), así que tampoco hemos tenido mucha disposición para la vida social. Pero no, la respuesta es no.

El actor afirma que actualmente tiene una sola “piedra en el zapato”: las disculpas públicas que cree le debe Chileactores, entidad que, desde su perspectiva, actuó con “tremenda desinteligencia y descriterio” en marzo de 2025, tras revelarse la denuncia.

“Que la directiva de Chileactores se haya manifestado a favor de uno o de otro, cuando el juicio ni siquiera había empezado, me pareció un descriterio tremendo, una falta de reflexión y una frivolidad que me hizo mucho daño”, expresa. “Ya han pasado tres años y todavía mis amigos y yo estamos esperando disculpas públicas”.

-¿Esperaría un gesto de ese tipo?

¡Lógico! Amigos míos me preguntan: ¿y ocurrió algo? ¿Alguien se hizo cargo de aquello? ¿Han hecho un mea culpa? Las cosas simbólicas también son importantes. Cualquiera se puede equivocar, pero aceptar que uno se equivocó es una forma de restablecer relaciones. Yo fui un socio fundador de Chileactores, yo doné dinero para que exista. Demás está decir que es un excelente negocio hoy en día, comandado en forma perenne por su directora, Esperanza Silva. Entonces, como un gesto de buena crianza, de buena educación, de humildad, seguimos esperando disculpas públicas. No sé si llegarán, no sé si la vida me alcanzará para ver aquello.

Héctor Noguera y el futuro

“Lo que más quiero es que Cristián, como todos, pueda volver a trabajar. Es lo único que puedo decir. Lo que más deseo es que eso ocurra y que él pueda volver a ser un actor y un aporte al gremio”, declaró Héctor Noguera a Culto en marzo de 2025, cuando el futuro de su carrera lucía incierto (en mayo de 2025 Campos fue sobreseído en primera instancia).

Colegas y amigos durante décadas, trabajaron juntos en La última sesión de Freud entre 2019 y 2022, siendo el trabajo final de Noguera sobre el escenario antes de su fallecimiento, en octubre de 2025 a los 88 años. Campos decidió entregar un discurso en el velorio realizado en el Campus Oriente de la Universidad Católica, aunque su participación no estuvo exenta de polémicas.

“Pude manifestar con todas las letras lo que yo lo quería y pude expresarle a la gente joven el tipo de teatro que hacíamos en la Católica durante esa época. Aunque había alguna gente que estaba inquieta por mis palabras y algunas personas las malinterpretaron, como suele ocurrir, yo quedé muy tranquilo con mi discurso fúnebre. Después lo conversé con la Claudia Berger, su mujer, y no hubo absolutamente ningún problema”, apunta.

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“No podía dejar de hacerlo –enfatiza–. Uno no puede ser amigo durante 50 años de alguien y luego quedarse callado por lo que vayan a decir algunas personas que lo conocieron mucho menos que uno. (En ese momento) dije todo lo que tenía que decir y en octubre voy a estar de nuevo en misa rezando por su alma”.

-¿Hay proyectos que se estén gestando en los que vaya a participar? ¿Hay algo que pueda comentar?

Sí, existen, pero no los puedo comentar. Nos ofrecieron hacer un podcast, pero encuentro que todo el mundo está hablando tanto que quizás es el momento de volver a mis raíces, a hacer teatro, y quedarme callado un rato. Pero otros proyectos de teatro existen y como soy Virgo y supersticioso, no te los puedo enunciar. Pero sí, vamos a seguir porque fue muy entretenido este montaje que estamos haciendo. Los proyectos se van haciendo en forma muy mágica y soy muy delicado para hablar de ellos, pero sin duda, ahora que le devolvieron la pelota a Alexis, créeme que no va a dejar que se la quiten y en eso él es un maestro.