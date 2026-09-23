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    El campeonato de rugby de la ARUSA entra en la recta final para definir al campeón

    COBS, Old Boys, Old Reds y PWCC darán vida este 26 y 27 de septiembre a las semifinales de la competencia capitalina.

    Por 
    El Deportivo
    Foto: @cobs_cogs / Instagram.

    COBS, Ols Boys, Old Reds y PWCC tienen todo preparado para enfrentar la etapa final del campeonato de la Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA). El 26 y 27 de septiembre se desarrollarán las semifinales en las canchas del Old Georgian Club en Chicureo.

    La primera de ellas se desarrollará el sábado desde las 17.30 horas entre COBS (Craighouse Old Boys) y PWCC (Prince of Wales Country Club).

    Al día siguiente, y en el mismo horario, Old Boys (Old Grangonian Club) se medirá contra Old Reds.

    Una alianza que se extiende por tres años

    En medio de las definiciones, Banco Itaú Chile y ARUSA oficializaron una alianza estratégica por tres años. La iniciativa, que comenzó a operar en junio, busca fortalecer la proyección y el desarrollo de las principales competencias organizadas por la entidad deportiva.

    De esta manera, la institución financiera se suma como auspiciador principal del Campeonato Itaú Top 10, del circuito Seven Banco Itaú y de la Copa Itaú-disputada entre COBS, Old Boys y Old Macks. Estas competencias reúnen a clubes y comunidades de diversos puntos del país en torno a una disciplina en constante expansión.

    El acuerdo contempla una presencia activa en torneos, festivales y actividades de la asociación, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los fanáticos y acercar los hitos más importantes de la temporada a la comunidad del rugby y a los clientes de la entidad.

    “Estamos muy contentos de iniciar esta alianza con ARUSA y acercarnos a una comunidad que comparte valores como la perseverancia, el trabajo en equipo y la disciplina. Queremos que esta alianza nos permita generar nuevas experiencias para nuestros clientes y acercarlos a los principales hitos de una disciplina que viene creciendo en Chile”, señaló Guillermo Birrell, gerente de Grandes Empresas e Instituciones de Banco Itaú Chile.

    Por su parte, Dalivor Franulic, gerente General de Arusa, afirmó que “esta alianza representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo nuestras competencias y continuar acercando el rugby a más personas. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con Itaú contribuirá a la proyección y visibilidad de este deporte durante los próximos años.”

    Actualmente, ARUSA reúne a 40 instituciones asociadas y una comunidad cercana a las 18.000 personas, considerando jugadores, jugadoras, comunidades y familias vinculadas al rugby. A través de sus distintas competencias y actividades, la organización cumple un rol fundamental en el desarrollo de este deporte, promoviendo instancias de formación, competencia y encuentro para miles de personas cada temporada.

    Con esta alianza, Banco Itaú acompañará durante los próximos tres años las principales competencias y actividades de ARUSA, generando nuevas instancias de encuentro con la comunidad del rugby y experiencias para sus clientes en torno a esta disciplina.

    Lee también:

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