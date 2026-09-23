Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
Un sistema frontal acompañado de un río atmosférico categoría 4 dejará intensas precipitaciones en el sur de Chile. Revisa las regiones bajo alarma y los montos de lluvia previstos.
Este miércoles 23, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica —la clasificación más alta para eventos extremos— por precipitaciones intensas con isoterma cero alta, provocadas por el sistema frontal que hoy comienza a pasar por el sur del país.
Según la DMC, las alarmas se instalan cuando hay un “muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.
El frente, según han estado avisando los meteorólogos durante los últimos días, se habría intensificado porque estará acompañado de un río atmosférico categoría 4.
La alarma de Meteochile está vigente desde la mañana de este miércoles y perdurará hasta la mañana del jueves 24. Las regiones afectadas, que deben extremar cuidados y estar pendientes de los anuncios de las autoridades son:
- Región de La Araucanía (Precordillera, cordillera).
- Región de Los Ríos (Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera).
- Región de Los Lagos (Cordillera costa, precordillera, cordillera austral).
Qué pasará en el sur de Chile con el sistema frontal y río atmosférico categoría 4
De acuerdo a la alerta de la DMC, se esperan altos montos de lluvia durante un corto período de tiempo (un día, entre la mañana de este miércoles y la mañana del jueves). Estas son las cifras esperadas para esta jornada:
La Araucanía
Precordillera: 80 a 120 mm.
Cordillera: 80 a 120 mm.
Isoterma cero: 2800.
Los Ríos
Litoral: 80 a 120 mm.
Cordillera costa: 80 a 120 mm.
Valle: 70 a 110 mm.
Precordillera: 80 a 120 mm.
Cordillera: 90 a 110 mm.
Isoterma cero: 2600.
Los Lagos
Cordillera costa: 85 a 110 mm.
Precordillera: 90 a 120 mm.
Cordillera austral: 90 a 120 mm.
Isoterma cero: 2300-2700-2400.
Estas cifras podrían provocar condiciones para que se generen deslizamientos de tierra, desborde de ríos y anegaciones en distintos puntos, según han advertido los especialistas. Además, los sectores cordilleranos serían los que están en mayor riesgo.
En paralelo, hay una alerta meteorológica vigente desde la tarde del martes 22, que se extenderá hasta la noche del jueves 24 y que advierte también de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en regiones del sur y centro-sur del país:
- Región del Maule (lluvia el jueves 24).
- Región de Ñuble (lluvia el jueves 24).
- Región del Biobío (lluvia el miércoles 23 y jueves 24).
- Región de La Araucanía (lluvia el miércoles 23).
- Región de Los Ríos (lluvia el miércoles 23).
- Región de Los Lagos (lluvia el miércoles 23).
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