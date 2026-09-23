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    Gianni Infantino cede en sus convicciones y apoya una revisión externa sobre el funcionamiento de la FIFA

    En una carta enviada a los miembros del Consejo de la FIFA y a todas sus federaciones nacionales, el mandamás se mostró abierto a favorecer las reformas en la gobernanza y explicó en una carta a las 211 federaciones que el proceso independiente “puede recomendar posibles mejoras”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Gianni Infantino cede y apoya una revisión externa de la FIFA. FOTO: Xinhua/Huang Zongzhi. Huang Zongzhi

    Mientras se disputaba el Mundial de 2026, la imagen del presidente de la FIFA Gianni Infantino estaba en su punto más alto. Sin embargo, un mes más tarde, los cuestionamientos de las confederaciones se multiplicaron. Sobre todo, después de que el máximo dirigente diera un ultimátum frente a una venta de derechos sobre futuras versiones de la Copa del Mundo.

    A medida que han pasado los días, frente a las numerosas críticas, las intenciones del suizo-italiano han tenido que cambiar diametralmente. Así, antes de la reunión del Consejo del próximo mes, Infantino debió ceder y ahora propone una consulta sobre “cómo se puede fortalecer aún más el proceso de toma de decisiones de la FIFA”.

    “En el papel, tenemos que lograr formas prácticas de reforzar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en las principales iniciativas estratégicas”, se lee en una carta del mandamás del organismo a los miembros del Consejo y a los presidentes de las 211 asociaciones.

    Infantino ha estado bajo creciente presión creciente por su propuesta fallida de la FIFA Forward Enterprise (FFE). En lo que asoma como un gesto conciliador, Infantino advierte que “en las últimas semanas, me he tomado el tiempo necesario para escuchar antes de escribirles (…) la idea es hacer una consulta que se llevará a cabo con las confederaciones, las asociaciones miembros y las partes interesadas pertinentes”.

    En la misiva confirma que “la propuesta se hizo pública antes de que concluyera el proceso institucional previsto por la FIFA y antes de que pudiera presentarse íntegramente al Consejo y a las federaciones miembro. Reconozco que, sin el contexto completo, esto causó preocupación y dio la impresión de que ya se habían tomado decisiones. No fue así”.

    Momento complicado

    La arremetida del timonel del organismo con sede en Zurich llega después de que la UEFA y la Concacaf, las confederaciones de Europa y América del Norte, América Central y el Caribe, exigieran a la FIFA que pagara 10 millones de dólares a sus 211 miembros con cargo a sus reservas de efectivo.

    “Los procesos democráticos, la independencia y la autoridad deportiva nunca estuvieron a la venta. No están a la venta y nunca lo estarán”, insiste el helvético, quien agregó que “como presidente de la FIFA sigo plenamente comprometido con la dirección de la FIFA y confiado en lo que podemos lograr juntos”.

    El polémico mecanismo impulsado por el titular de la FIFA suponía la creación de una nueva empresa para gestionar los derechos comerciales y de venta de entradas de todas las competiciones de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo, y la venta del 21% a una empresa de inversión privada.

    Sobre ese punto, aseguró que “el colapso de la FFE no disminuye nuestra ambición ni nuestra responsabilidad de reinvertir una mayor parte del éxito de la FIFA en el fútbol. Seguiremos explorando formas sostenibles de aumentar los recursos de la FIFA y ampliar el apoyo al desarrollo y la solidaridad para todas las asociaciones miembro. Lo que cambia no es la ambición, sino la solidez del proceso mediante el cual se desarrollan, prueban y deciden las ideas principales”.

    Y sostuvo que “los avances logrados en la última década nos brindan una base sólida para el futuro. También nos dan la confianza necesaria para analizar si nuestra gobernanza sigue siendo adecuada a la magnitud y complejidad de las decisiones que se avecinan.”

    El dirigente suizo-italiano de la FIFA, de 56 años, ya confirmó que se presentará a las elecciones por cuarta vez en marzo de 2027, y sus oponentes tendrán hasta el 18 de noviembre para encontrar un candidato alternativo.

    El mes pasado, la UEFA, organismo rector del fútbol europeo, comenzó a preparar un proceso penal contra Infantino en los tribunales estadounidenses por el plan de la FFE, exigiendo la publicación de todos los documentos.

    Más sobre:FútbolGianni InfantinoFIFA

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