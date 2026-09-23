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    Las revolucionarias ideas que Toni Nadal propone para el tenis moderno

    El entrenador y tío de Rafael Nadal plantea cambios para adaptarse a los tiempos actuales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El entrenador y tío de Rafael Nadal, Toni Nadal, ha elaborado una serie de cambios que buscan darle un nuevo aire al tenis en los tiempos actuales.

    El adiestrador considera que el tenis ha mantenido a lo largo del tiempo las mismas reglas a pesar de que los jugadores han cambiado su forma de enfrentar los duelos y que el equipamiento que se utiliza también ha evolucionado considerablemente.

    “Cuando nació el tenis, alrededor de 1900, las personas medían 1,70 metros. Hoy miden dos metros, pero la altura de la red es la misma. Por eso la pelota va mucho más rápido en la actualidad. La vida evoluciona y tenemos que hacer que este deporte sea más accesible. Esa es también una de las razones por las que se crearon deportes como el pádel. Tenemos que cambiar las cosas. Debemos adaptarnos al mundo nuevo”, afirmó Toni Nadal en una entrevista replicada por Tennis World.

    “Además, el tenis es el único deporte que comienza con un penalti. Recuerdo que, cuando estaba con Rafael, le decía que se moviera a la izquierda o a la derecha porque, en el tenis, desde el saque, la pelota va tan rápido que no tienes tiempo de reaccionar y decidir hacia dónde ir; eres como un portero durante un penalti”, indicó.

    Otra de las medidas que propone el técnico español es la reducción del tamaño de las raquetas, pues considera que los jugadores modernos ganan los puntos con demasiada facilidad.

    “Para mí, hay algo sencillo que debe cambiar en el tenis. Deberíamos hacer las raquetas un poco más pequeñas. Si lo hacemos, el tenis será, en mi opinión, más fácil para los aficionados y más difícil para los profesionales”, establece.

    “Hoy puedes golpear un ganador desde cualquier parte de la pista. Antes no era así. Había que preparar el punto, crear las condiciones para finalizarlo, pensar dónde enviar la pelota y, en algún momento, subir a la red. Ahora puedes estar dos metros por detrás de la línea de fondo, mover simplemente el brazo y ganar el punto”, añadió para defender su punto.

    Cambios en los Grand Slam

    Otra medida que le gustaría implementar a Toni Nadal en los Grand Slam es que estos choques se jueguen a cuatro sets. Pero en el caso de que se iguale 2-2, ¿Cómo sería la definición? “si se llega al 2-2, disputar un superdesempate en lugar de un quinto set”, respondió.

    Según su punto de vista, el superdesempate sería una alternativa mejor que disputar una manga completa, lo que además permitiría que la duración de los partidos se redujera, protegiendo así el físico de los tenistas.

    También surgió la idea de la disputa de un punto decisivo al momento de estar igualados 40-40 y una aplicación más estricta con el reloj de saque.

    Por lo pronto, estas ideas no han sido anunciadas por parte de las autoridades oficiales del tenis internacional, así que todo seguirá de la misma manera de momento.

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