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    Arturo Vidal más nueve: los jugadores de Colo Colo que terminan contrato al final de la temporada

    Son diez los futbolistas cuyos vínculos con el Cacique se acaban este año. Arturo Vidal es uno de ellos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Colo Colo ha tenido una temporada fantástica en la Liga de Primera. El elenco de Macul ha destacado en el torneo nacional instalándose en el primer lugar de la clasificación.

    Después de 23 fechas disputadas, los albos están en el tope de la tabla con 54 puntos gracias a 17 victorias, tres empates e igual cantidad de derrotas. Por cierto, tienen 12 unidades de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores: Universidad Católica y Universidad de Chile.

    Con este panorama, ya es casi seguro que el Cacique será parte de la próxima Copa Libertadores. A pesar de aquello, la dirigencia no quiere apresurarse con la renovación de los contratos. De hecho, hay diez futbolistas que aún no saben su futuro, pues su vínculo con la institución se termina al final del año.

    Entre ellos hay un grupo que ya sabe que no están en los planes del próximo año. Aquí aparecen Claudio Aquino, Matías Fernández y Javier Méndez.

    Por otro lado están los casos de Álvaro Madrid, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán quienes se encuentran a préstamo. Por lo mismo, la dirigencia de Blanco y Negro deberá determinar si en diciembre estos regresan a sus clubes o bien, negocia la extensión del préstamo, o bien, optan por comprar los pases.

    Dentro de este grupo también se encuentra Vozinha. El portero caboverdiano debe cumplir una cláusula para extender su contrato de manera automática. De lo contrario, deberá someterse a una evaluación para determinar si sigue o no defendiendo la camiseta alba.

    Arturo Vidal, por su lado, ha sido uno de los futbolistas que más regularidad ha tenido a lo largo del año. Su evolución desde el centro de la cancha hasta la zona central le ha permitido a Fernando Ortiz tener nuevas alternativas en el bloque posterior que luego puede potenciar el ataque en las jugadas de balón detenido.

    Por último, están los casos de Marcos Bolados y Erick Wiemberg, quienes en los últimos meses han ido perdiendo espacio gracias a la irrupción de otros jugadores, por lo que la tarea en estos casos será demostrar que pueden ser una alternativa válida para potenciar el próximo campeonato.

    El juicio de Claudio Bravo al arco de Colo Colo

    El exportero de Colo Colo, Claudio Bravo, se refirió en los últimos días al desempeño de Vozinha, quien llegó como uno de los refuerzos destacados para el segundo semestre.

    Sin embargo, el exseleccionado nacional se mostró inconforme con el desempeño del africano.

    Después de la igualdad de los albos ante Huachipato, el histórico golero ya había criticado al portero albo. Una salida en falso bastó para que aludiera a sus deficiencias técnicas. “En aquella acción del fuera de juego hay una descoordinación de su parte, con un ‘timming’ que no existe; luego hay una tomada del balón también errónea, donde los pulgares siempre tienen que estar detrás del balón -es el “ABC” del arquero-, es la zona de seguridad para que el balón no se te pase, por ejemplo", disparó. “Y él hace varias acciones erróneas en una situación que requiere ser coordinado, tener timing. Luego el tema de las manos con los pulgares detrás del balón para que no se te escape...Y si no tienes coordinación, no lo vas a poder conseguir nunca”, remató.

    Ahora, desde otra perspectiva, insistió en sus reparos realizando una categorización de los porteros con que cuenta Fernando Ortiz en el plantel del Cacique. “Hoy como entrenador, en igualdad de condiciones, sin lesiones, estamos hablando que De Paul era recientemente el capitán de Colo Colo, el de mayor experiencia”, sostiene en el marco de su rol de comentarista en ESPN, apenas en el inicio del análisis.

    “Si te vas a jugar una instancia definitiva, en igualdad de condiciones, como entrenador, la apuesta creo que sería por De Paul”, refuerza, en términos de zanjar la disputa por la titularidad.

    La sorpresa viene después. “Segundo, proyecto de club, Maureira. Tercero, seguimos con el proyecto de club, proyectar la cantera en ese sentido, es Villanueva“, sostiene, en un podio que, en la práctica, relega a Vozinha al cuarto puesto entre las posibilidades con que cuenta el Tano.

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