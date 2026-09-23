Desconfianza de acreedores, obstáculos de socios e incertidumbre: los problemas que enfrenta el LIV de Niemann

La incertidumbre se apodera de la LIV Golf, el ambicioso circuito paralelo al PGA de capitales saudíes que comprometió millonarios premios. La falta de liquidez apuró la quiebra de la competición, la cual ahora exhorta a sus potenciales socios y salvadores para que hagan gestos más patentes para asegurar el futuro del proyecto.

Cuando LIV se declaró en bancarrota, el 8 de septiembre pasado, anunció con mucho bombo un acuerdo de rescate con BC Partners, una firma privada de inversión internacional. Un vínculo que incluía la obligación de invertir 300 millones de dólares.

La idea esencial de esta participación era financiar un circuito LIV 2.0, el cual debutaría en 2027. En ese sentido, al menos en lo inmediato, este nuevo socio estratégico confirmó a la competencia un préstamo de quiebra de 10 millones de dólares, un esfuerzo por aliviar la preocupación inmediata como esfuerzo por disipar las preocupaciones de que no se toma en serio el relanzamiento del circuito.

Sin embargo, tanto el patrocinador y la organización de la competencia han tenido públicas diferencias con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, PIF, que este año retiró su respaldo financiero. Personas involucradas en las negociaciones indicaron al medio Financial Tomes que LIV quebró con obligaciones brutas de 400 millones de la moneda estadounidense solo con los jugadores, entre ellos el chileno Joaquín Niemann, una de sus principales figuras.

Más problemas

El hecho es que los asiáticos ya comprometieron 50 millones para la financiación de la quiebra. Pese a ello, también expresó su preocupación sobre la dirección de LIV, sobre todo, por el hecho de que la principal motivación de BC Partners para la operación sea adquirir las pérdidas operativas netas de LIV, que ascienden a 5.000 millones de dólares, de acuerdo con el mismo periódico.

En ese escenario, este nuevo préstamo de 10 millones de dólares de BC Partners tiene como objetivo principal disipar el escepticismo de los saudíes sobre el real interés de la firma de capital privado en esta versión 2.0.

Fuentes involucradas a las negociaciones advirtieron al Financial Tomes que “el PIF no va a vender una empresa fantasma a un fondo de cobertura. En esa situación, el fondo soberano quería que BC Partners se tomara en serio la continuidad de los torneos de golf”.

No es el único problema que entorpece las tratativas. Las deudas pendientes con jugadores estrella como Jon Rahm y Bryson DeChambeau representan un obstáculo adicional para la reactivación de la liga, pese a que los organizadores califican el diálogo con los deportistas en un buen pie.

De acuerdo con los documentos judiciales, los términos del acuerdo con BC Partners exigían que se presentara una moción judicial para aprobar su acuerdo para LIV 2.0, tres días después de la solicitud de quiebra federal del 8 de septiembre. Además, se estableció que se celebraría una audiencia para aprobar dicho acuerdo en los 10 días siguientes. Aunque, hasta la fecha, nada de eso ha ocurrido.

En lo formal, el fondo de Arabia Saudita ha accedido permitir que BC Partners continúe trabajando con LIV y sus golfistas para explorar la posibilidad de una liga renovada. Una decisión que trae aparejada al compromiso de que la firma financie la contratación y los gastos iniciales para la temporada 2027. Eso, mientras que los 50 millones de dólares del PIF se destinarán a los gastos de cierre de la liga anterior.

Lo cierto es que los jugadores han mantenido silencio desde la declaración de bancarrota. Sin embargo, según consta en los documentos presentados ante el tribunal de bancarrota, DeChambeau y el golfista australiano Cameron Smith han contratado cada uno a bufetes de abogados estadounidenses para que los representen.

“No tengo ni idea sobre lo que se viene en 2027. Ojalá pudiera decir algo, pero no tengo ni idea”, se sinceró el chileno Niemann tras ser consultado por lo que sucederá la próxima temporada.

Asimismo, en las próximas semanas, el tribunal de quiebras aprobará un comité de acreedores no garantizados, que podría incluir a jugadores de la LIV. Este grupo podría entonces presentar demandas contra la LIV y el PIF, este último propietario del 98,5% de la liga antes de la quiebra.

Los saudíes han invertido US$ 5.500 millones en la LIV Golf desde su creación en 2021. Pese a ello, también busca la exención de responsabilidad de los jugadores y proveedores comerciales como parte de cualquier salida definitiva de LIV de la bancarrota.