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    Irán confirma que la reunión en Nueva York entre Araqchi y un enviado de Trump tuvo lugar “con mediación qatarí”

    “La interacción con la parte estadounidense tuvo lugar a través de un mediador qatarí”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    El Gobierno de Irán ha confirmado este miércoles que la reunión celebrada el martes en Nueva York entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo lugar “con mediación qatarí”, en medio de los esfuerzos para relanzar el proceso de negociaciones para un acuerdo de paz.

    “La interacción con la parte estadounidense tuvo lugar a través de un mediador qatarí”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha recalcado que el contacto tuvo lugar con el objetivo de trasladar a Washington “las condiciones de Irán” para el fin del conflicto.

    Así, ha detallado que entre estas condiciones figuran “el fin de la guerra en todas las esferas”, “la suspensión de las acciones agresivas por parte de Estados Unidos, entre ellos el bloqueo naval y la guerra económica”, así como “la descongelación de bienes iraníes”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    Por su parte, Witkoff ha señalado que las conversaciones han sido “largas” y han tenido lugar “a través de mediadores”, quienes habrían trasladado los mensajes de una parte a la otra, evitando contactos directos.

    El enviado de Trump ha destacado que los mediadores “completaron con éxito una ronda de discusiones” y ha expresado su deseo de que “sean constructivas y prometedoras”. “Los mediadores continuarán con su trabajo”, ha zanjado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    El propio Trump aseguró el martes que había mantenido un encuentro con la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, al tiempo que hizo hincapié en que la reunión había ido “muy bien”, sin más detalles al respecto.

    Trump, que no precisó con quién se ha reunido, había asegurado horas antes ante la Asamblea General de la ONU que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar “justo después de las elecciones” de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que dijo que “no tendría sentido no lograrlo”.

    Más sobre:Donald TrumpIránEstados Unidos

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