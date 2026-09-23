Encuentran a hombre asesinado en domicilio en San Bernardo

Durante la noche del martes, un hombre fue encontrado muerto al interior de un domicilio en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Los hechos se registraron en calle Alonso Donoso en San Bernardo, luego de que el cuerpo fuera descubierto al interior del domicilio con diversas heridas.

La subcomisario Marcela Donaire, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló que “se están realizando diversas diligencias para establecer la dinámica de los hechos, posibles testigos, así como cámaras de vigilancia alrededor del sector que pudiesen esclarecer el hecho investigado”.

Según confirmó, se trataría de un homicidio y hasta el momento no se ha establecido la data de muerte de la víctima.

“Todavía realizamos diligencias con el cuerpo, para posteriormente comenzar y hacer diligencias indagatorias alrededor del domicilio”, añadió.