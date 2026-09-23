Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Tras las lluvias que marcaron el cierre del fin de semana de Fiestas Patrias, un nuevo sistema frontal avanzará hacia la zona central durante los próximos días , acompañado por un río atmosférico que reforzará las precipitaciones.

El pasado martes, hubo una breve pausa en las condiciones inestables. Las temperaturas subieron levemente y las máximas llegaron a 25 °C en Los Andes y bordearán los 23 °C en Santiago y Casablanca.

Este escenario fue marcado por una dorsal en altura, que favoreció condiciones más estables. Sin embargo, Laura Batista, meteoróloga de Meteored, advierte que esta tregua “será breve”.

Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El sistema frontal avanzará desde el miércoles

Durante este miércoles 23 comenzará un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas.

La aproximación de un sistema frontal aumentará la nubosidad en la zona central y provocará precipitaciones y fuertes vientos en las regiones de Biobío y Ñuble durante la tarde.

Los modelos proyectan hasta 13 mm de lluvia en Concepción, 17 mm en Los Ángeles y 6 mm en Chillán. Además, una vaguada en altura favorecerá chubascos de nieve en la cordillera y rachas de viento cercanas a los 60 km/h.

El frente llegará acompañado por un río atmosférico de categoría 3, que aportará abundante humedad y reforzará las precipitaciones.

Durante el jueves 24, el sistema avanzará hacia las regiones del Maule y O’Higgins .

Los mayores acumulados se concentrarían en sectores precordilleranos entre Biobío y Maule, donde “podrían superarse los 70 mm en 48 horas”, señala la meteoróloga.

¿Llegarán las lluvias a Santiago?

Para el viernes 25, el frente podría avanzar debilitado hacia Valparaíso y la Región Metropolitana. Sin embargo, todavía existe incertidumbre y la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja .

Ese día, las lluvias tenderían a declinar entre O’Higgins y Biobío.

Para el fin de semana, en tanto, aparece otro sistema frontal, cuyos efectos se concentrarían principalmente en la zona centro-sur.