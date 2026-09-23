SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump se reúne con Delcy Rodríguez en Nueva York en primer encuentro tras captura de Maduro

    La mandataria interina venezolana llegó a Estados Unidos acompañada de una delegación que busca avanzar en acuerdos sobre petróleo, minería y deuda, mientras sectores de la oposición reclamaron elecciones libres frente a la sede de Naciones Unidas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Delcy Rodríguez y Donald Trump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este martes en Nueva York su primer encuentro con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces gobernante Nicolás Maduro durante una operación en enero.

    La reunión tuvo lugar al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), durante una recepción organizada por el jefe de la Casa Blanca.

    De acuerdo con Reuters, la delegación venezolana que acompaña a Rodríguez está integrada, entre otros funcionarios, por la vicepresidenta de Economía, el ministro de Petróleo y representantes de la estatal PDVSA.

    Dos personas vinculadas al grupo señalaron a la agencia que uno de sus objetivos es presentar a Venezuela como un destino atractivo para inversiones.

    El encuentro contó además con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Stephen Miller, asesor y subdirector de gabinete para políticas.

    La noche del lunes, la mandataria interinade la nación sudamericana llegó a Nueva York, y durante su estadía, la delegación venezolana ha mantenido conversaciones con autoridades estadounidenses, organismos multilaterales y empresas en materias de energía, minería y reestructuración de deuda.

    Reuters consignó que también hubo reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

    Cabe recordar que el pasado 28 de agosto, el presidente norteamericano anunció un acuerdo petrolero con Caracas y planteara la intención de atraer hasta US$100.000 millones en inversiones para la industria energética venezolana.

    En su discurso ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense calificó a Maduro de “dictador fuera de la ley” y presentó la operación que terminó con su captura como una demostración de la capacidad militar de Washington para proteger sus intereses en el hemisferio occidental.

    No obstante, la relación entre Washington y el gobierno interino de Rodríguez ha generado cuestionamientos entre sectores de la oposición venezolana. Críticosd e la administración estadounidense sostienen que el nuevo escnario ha desplazado las exigencias por elecciones libres en favor de acuerdos vinculados con petróleo e inversiones, mientras la oposición encabezada por María Corina Machado permanece fuera de las conversaciones centrales.

    La presencia de Rodríguez en Nueva York también motivó una manifestación frente a Naciones Unidas. Cerca de 50 personas participaron de la protesta durante la jornada del martes, portando banderas venezolanas y carteles con mensajes como “No Vote No Oil” y “New Face, Same Regime”, además de exigir que Washington impulse elecciones libres en Venezuela.

    En paralelo, la agenda económica de la delegación venezolana contempla negociaciones sobre la deuda del país, estimada por fuentes citadas por Reuters entre US$150.000 millones y US$200.000 millones, además de conversaciones vinculadas con proyectos petroleros y mineros.

    Finalmente, Delcy Rodríguez tiene previsto intervenir este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de su primera participación en ese foro desde que asumió el cargo.

    Más sobre:Delcy RodríguezDonald TrumpEE.UU.VenezuelaNueva YorkAsamblea General de Naciones UnidasONUPetróleoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos personas baleadas deja agresión en la comuna de Maipú: sujetos habrían seguido a una de las víctimas

    Violento turbazo en Maipú: sujetos amenazaron a familia y dispararon al aire en su huida

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    2.
    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    3.
    Ucrania aborda con Irán “pasos mutuos” para evitar “un mayor aumento de las tensiones” bilaterales

    Ucrania aborda con Irán “pasos mutuos” para evitar “un mayor aumento de las tensiones” bilaterales

    4.
    Xi llega a Washington para comenzar su visita de Estado y recibe inusual bienvenida por parte de Trump

    Xi llega a Washington para comenzar su visita de Estado y recibe inusual bienvenida por parte de Trump

    5.
    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump

    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump

    6.
    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 24 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 24 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, jueves 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dos personas baleadas deja agresión en la comuna de Maipú: sujetos habrían seguido a una de las víctimas
    Chile

    Dos personas baleadas deja agresión en la comuna de Maipú: sujetos habrían seguido a una de las víctimas

    Violento turbazo en Maipú: sujetos amenazaron a familia y dispararon al aire en su huida

    Así funciona la red de Metro este jueves 24 de septiembre: toda la red disponible

    Crisis de empleo: ministro Rau cita a expertos de mesa laboral para analizar medidas que se anunciarán en próximos días
    Negocios

    Crisis de empleo: ministro Rau cita a expertos de mesa laboral para analizar medidas que se anunciarán en próximos días

    Ministro Mas por capitalización permanente de las utilidades de Codelco: “Lo vamos a ir viendo año a año”

    Ex CMF y reducción de quorum propuesta en MK4: los minoritarios quedan un poco más desprotegidos, pero no es preocupante

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento
    Tendencias

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    En la UC lamentan el empate ante La Calera por la Copa Chile: “Nos vamos con un sabor amargo”
    El Deportivo

    En la UC lamentan el empate ante La Calera por la Copa Chile: “Nos vamos con un sabor amargo”

    La diezmada UC iguala con La Calera y definirá en el Claro Arena su clasificación en la Copa Chile

    Festeja el Team Chile: Daniela Ortega gana su segundo oro en el tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello
    Cultura y entretención

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello

    El Motín de Cambiaso: sangre, aguardiente, saqueos y una bandera pirata flameando en Punta Arenas

    Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual

    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump
    Mundo

    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump

    Ucrania aborda con Irán “pasos mutuos” para evitar “un mayor aumento de las tensiones” bilaterales

    Xi llega a Washington para comenzar su visita de Estado y recibe inusual bienvenida por parte de Trump

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse