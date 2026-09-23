Trump se reúne con Delcy Rodríguez en Nueva York en primer encuentro tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este martes en Nueva York su primer encuentro con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces gobernante Nicolás Maduro durante una operación en enero.

La reunión tuvo lugar al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), durante una recepción organizada por el jefe de la Casa Blanca.

De acuerdo con Reuters, la delegación venezolana que acompaña a Rodríguez está integrada, entre otros funcionarios, por la vicepresidenta de Economía, el ministro de Petróleo y representantes de la estatal PDVSA.

Dos personas vinculadas al grupo señalaron a la agencia que uno de sus objetivos es presentar a Venezuela como un destino atractivo para inversiones.

El encuentro contó además con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Stephen Miller, asesor y subdirector de gabinete para políticas.

La noche del lunes, la mandataria interinade la nación sudamericana llegó a Nueva York, y durante su estadía, la delegación venezolana ha mantenido conversaciones con autoridades estadounidenses, organismos multilaterales y empresas en materias de energía, minería y reestructuración de deuda.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Reuters consignó que también hubo reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Cabe recordar que el pasado 28 de agosto, el presidente norteamericano anunció un acuerdo petrolero con Caracas y planteara la intención de atraer hasta US$100.000 millones en inversiones para la industria energética venezolana.

En su discurso ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense calificó a Maduro de “dictador fuera de la ley” y presentó la operación que terminó con su captura como una demostración de la capacidad militar de Washington para proteger sus intereses en el hemisferio occidental.

No obstante, la relación entre Washington y el gobierno interino de Rodríguez ha generado cuestionamientos entre sectores de la oposición venezolana. Críticosd e la administración estadounidense sostienen que el nuevo escnario ha desplazado las exigencias por elecciones libres en favor de acuerdos vinculados con petróleo e inversiones, mientras la oposición encabezada por María Corina Machado permanece fuera de las conversaciones centrales.

La presencia de Rodríguez en Nueva York también motivó una manifestación frente a Naciones Unidas. Cerca de 50 personas participaron de la protesta durante la jornada del martes, portando banderas venezolanas y carteles con mensajes como “No Vote No Oil” y “New Face, Same Regime”, además de exigir que Washington impulse elecciones libres en Venezuela.

En paralelo, la agenda económica de la delegación venezolana contempla negociaciones sobre la deuda del país, estimada por fuentes citadas por Reuters entre US$150.000 millones y US$200.000 millones, además de conversaciones vinculadas con proyectos petroleros y mineros.

Finalmente, Delcy Rodríguez tiene previsto intervenir este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de su primera participación en ese foro desde que asumió el cargo.