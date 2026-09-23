Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

A más de un año de su estrepitosa salida, el técnico argentino Ricardo Gareca no se olvida de la selección chilena, la cual dirigió hasta junio del año pasado. En una larga entrevista concedida al otro de Los Andes, el Tigre abordó varios temas que atañen a la Roja y al ámbito nacional.

Uno de los tópicos en lo que más abundó fue en su relación con Arturo Vidal. El técnico ejemplificó con el volante los roces que ha tenido con diversos atletas a lo largo de su carrera, antecedente para saber cómo manejar un camarín.

“Vidal, por ejemplo, se manifestó en redes sociales, en el programa de él… porque ahora los jugadores tienen esa posibilidad. Y fue duro para conmigo, él entendió y yo entendí que una figura, como es Vidal, quería estar en la selección y como que yo no le abrí las posibilidades. Estando en un grande como Colo Colo, jugando, siendo referente”, advirtió al diario argentino Olé el ídolo de Vélez Sarsfield.

Lo cierto es que el mediocampista del Cacique fue uno de sus principales detractores en el inicio del proceso. Sin embargo, tras limar asperezas con el futbolista se convirtió en uno de sus grandes garantes en el camarín.

“Después vi la posibilidad de convocarlo y le dije, ‘bueno, está bien, tenés las puertas abiertas acá en la selección, es tu casa y olvídate de lo que dijiste… para mí está todo bien a partir de ahora; lo único importante para mí es la selección y que vos te sientas cómodo’. Le dije, ‘no sientas perseguido, no te sientas nada’… Hablé las cosas de manera normal, sobre lo que había sucedido”, explicó el exentrenador de Perú.

Asimismo, agregó que “lo hice por el bien del equipo, para sacar resultados y por todo, necesito que la relación mejore. Si yo tengo que pedir disculpas por algo, a veces me excedo, no tengo problema en hacerlo”.

Su paso por Chile

El transandino dirigió 16 partidos en la Roja, entre marzo de 2024 y junio del año pasado. Solo consiguió cuatro victorias y solo un en partidos oficiales, el 4-2 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

“A Chile no le encontré la vuelta, está pasando un proceso en lo que menos hay es tolerancia, porque hace tres mundiales que no van. Y no van con edades, de una generación importantísima… es la mejor generación, según ellos… yo conozco a Chile desde hace muchos años y siempre ha tenido grandísimos jugadores”, aseguró Gareca.

Además, afirmó que “pareciera que esta generación marcó, porque ganaron dos títulos de Copa América. Con estos muchachos que tenían 27 o 28 años, también quedaron fuera del Mundial. Una edad ideal, entonces, les toca vivir una situación complicada y yo me vi envuelto en esa situación complicada, creyendo que podía enderezar el rumbo, me costó y no pude”.

De la misma manera reiteró por qué no pudo llevar al equipo nacional al Mundial 2026: “en Chile no comencé el proceso. En Perú lo empecé, acá me metí en el proceso, reemplacé a Eduardo Berizzo. Meterte en algo que, de pronto, pensé que podía encaminarlo, no lo hice, me vi envuelto en una situación que, no lo voy a llevar al cabo, con muchas lesiones y problemas. Estamos para solucionarlos y lamentablemente no lo pude hacer, no le encontré la vuelta”.

El fracaso de Bielsa

La selección de Uruguay fue una de las grandes decepciones de la última Copa del Mundo. El equipo que dirigió Marcelo Bielsa se pronosticaba como una de las gratas sorpresas, pero se despidió del certamen con solo dos empates y una derrota. Pésima cosecha que despertó varios cuestionamientos en el medio.

“Bueno, el tiempo pasa y nos ponemos grandes. Uno dice que todo tiempo pasado es mejor. Bueno, yo no creo en eso”, aseguró el Tigre sobre el cometido del rosarino, a la vez que coincidió en que “el paso del tiempo, en el trabajo sobre el resto de las cosas, la idea es actualizarse y dejar el pasado. Si no lo dejas, nosotros los entrenadores mayores con un recorrido de tantos años, es importante estar a la altura de nuestros hijos, por ejemplo. Tenemos que entenderlos, adaptarnos a la época, de lo contrario es muy difícil”.

En la misma línea, el exDT de Chile afirmó que “no digo que Bielsa se haya quedado en eso, porque uno puede seguir los pormenores, pero hay que ver qué pasó. Y Bielsa es un tipo especial, diferente… no me atrevería a juzgar lo que pasó en Montevideo, escuché un poco todo lo que sabemos todos. Pero supongo que todo lo que te estoy diciendo yo, Bielsa lo sabe. Estar hoy y saber todo esto que los chicos están con los celulares, con las redes y con todo es una realidad. Tenemos que saber que esto sucede. Hacerlo retroceder en el pasado, porque nosotros tenemos costumbres, yo creo que no. Eso es pretender que ellos se adapten a lo nuestro de hace 40 años, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a esta época. Las personas mayores se tienen que adaptar”.

Loas al Ingeniero

Más de un año sin dirigir, lapso que le ha permitido al entrenador argentino intercambiar conceptos con sus colegas más destacados en el planeta: “me reuní con Marcelo Gallardo, con el Cholo Simeone, con Gabriel Milito, con Jorge Valdano… He ido al Bayern Múnich para ver cómo trabajaba Josep Guardiola en la época del DT español”.

En la misma entrevista, el Tigre se rindió ante la jerarquía del entrenador del Betis: “también me reuní con el Ingeniero Pellegrini, técnico que me gusta y, bueno, me he llevado opiniones diferentes, algunos coinciden, otros no. Lo que me interesa es lo piensan. Los escucho y debatimos, pero más que nada prefiero oírlos, porque más que nada yo ya tengo una idea de lo que veo del fútbol y lo que quiero para mí. Pero en algunos, preguntarles qué ven, qué tácticas nuevas están siguiendo. No es para ir a copiar, sino para estar alineado con lo actual”.