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    Uruguay explota por la decepción en el Mundial: AUF cancela chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales

    La entidad aplicó un duró castigo luego de la eliminación del Mundial 2026, que provocó una profunda crisis en el fútbol charrúa.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los jugadores de Uruguay se lamentan tras quedar eliminados del Mundial (Photo by Martin Zabala/Xinhua).

    La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, luego de perder ante España, provocó un remezón. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó una categórica determinación y canceló el vuelo chárter que tenía como destino Montevideo. El plantel deberá regresar al país a través de vuelos comerciales.

    La entidad rectora del fútbol charrúa tomo la decisión tras el golpe sufrido por la Celeste. Ahora, la delegación, que está compuesta por 26 jugadores, no volverá en conjunto a la capital uruguaya. Cada futbolistas deberá organizar su retorno de manera individual.

    En tanto, se descarta que Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico regresen a Uruguay, ya que su vínculo con la Celeste finalizaba con su participación en la Copa del Mundo. Al sufrir la eliminación, por contrato, terminó el acuerdo contractual entre ambas partes.

    El impacto de la eliminación

    La determinación de la AUF se dio a conocer unas horas después del encuentro disputado en Guadalajara, donde la Celeste selló su eliminación a manos de España.

    Según consignó Ovación, el fracaso mundialista significó un fuerte impacto: “Generó un golpazo tanto en el cuerpo técnico, los jugadores, los hinchas y los directivos. Es por esto que desde la casa madre del fútbol uruguayo decidieron tomar esta resolución”, indicó el medio.

    Por otra parte, se espera que en los próximos días comience el balance de la participación en el Mundial por parte de la AUF. El organismo analizará los factores que llevaron al resultado y a una profunda crisis en la selección, que quedó eliminada en fase de grupos por segundo Mundial consecutivo. Además, comenzarán a delinear los pasos a seguir en el futuro para definir el nuevo proyecto deportivo que lidere la Celeste.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoSelección de UruguayUruguayMarcelo BielsaSelección de EspañaAUFFútbolFútbol Internacional

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