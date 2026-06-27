SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Como hace 24 años con Argentina: Uruguay queda eliminado y Bielsa se va del Mundial en la fase de grupos

    Gracias a una grosera falla de Fernando Muslera, la Celeste perdió 1-0 con España y se despide prematuramente de la Copa del Mundo, haciendo solo dos puntos. Por segunda vez, el DT rosarino queda fuera en la primera fase. Fracaso charrúa.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Uruguay quedó eliminada del Mundial tras perder con España. Foto: @SEFutbol

    El camino de Uruguay en el Mundial 2026 se acabó. En Guadalajara, la convulsionada selección charrúa se jugaba una final ante España. No había margen para tropezar, independiente a la complejidad del rival. No sucedió. Una falla garrafal de su portero terminó regalando la victoria a los hispanos por 1-0. Marcelo Bielsa le dice adiós a la Copa del Mundo.

    Tras dos empates que no estaban en los cálculos (con Arabia Saudita y Cabo Verde), la Celeste debía salir airosa ante la Roja europea. Una derrota era la eliminación. La incapacidad de superar a rivales que teóricamente eran más frágiles puso al cuadro uruguayo entre la espada y la pared.

    “Que no manejen la pelota”, dijo Bielsa antes del partido, proyectando lo que quería. El rosarino, quien dirigió su décimo partido en Copas del Mundo (con Argentina en 2002, con Chile en 2010 y ahora en Uruguay), mantuvo la base que igualó con Cabo Verde, salvo por la entrada de Darwin Núñez por Federico Viñas como centrodelantero. Hace dos años que el ex Liverpool no anota con su selección.

    Con un 4-5-1 en el retroceso, teniendo a sus punteros (Canobbio por la derecha, Araújo por la izquierda) ayudando en la marca para cerrar las bandas, sobre todo buscando frenar a Lamine Yamal, la Celeste apostó por compactarse sin el balón. Eso sí, fallaba en ciertos detalles, como cederle cinco tiros de esquina al rival antes de los 20′. Pese a la intención de Bielsa, le costó quitarle la pelota a un equipo como España que su idea base es la posesión.

    Paulatinamente, Uruguay fue peleando el partido, emparejando las acciones, toda vez que los hispanos no fluían. Incluso se veían incómodos. Además, el meta Unai Simón mostró dudas con los balones aéreos. Si bien tenía tramos en donde se posó en campo rival, faltó cerrar mejor las jugadas.

    Lamentablemente para las pretensiones charrúas, un nuevo error de Fernando Muslera condicionó el desarrollo del juego. En los 42′, España abrió la cuenta con un remate de Álex Baena, que se coló en el arco gracias a la feble respuesta del experimentado portero. En los tres partidos de la fase grupal, Muslera falló en goles. Salió en el entretiempo, reemplazado por Sergio Rochet, quien fue el titular en las Eliminatorias.

    Con el reloj y la presión como enemigos, Uruguay afrontó el segundo tiempo. Bielsa decidió incluir a Viñas, para acompañar a Núñez, sacando a Fede Valverde. El capitán del equipo, jugador del Real Madrid, tuvo una opaca Copa del Mundo. No mostró lo que se esperaba de una figura de sus galones.

    La tensión, por la urgencia de un gol, afectó a los uruguayos, porque carecieron de claridad. Además, quedaban expuestos a alguna salida rápida. Por lo que sucedía entre Cabo Verde y Arabia Saudita, el empate le servía a la Celeste. Pero estaba tan lejos de acertar. Por si fuera poco, Canobbio, fuera de sí, salió expulsado.

    La Uruguay de Bielsa llegó a Norteamérica con altas expectativas, sobre todo por el grupo que le tocó. Las cosas del fútbol terminaron desnudando las propias miserias de un bicampeón mundial, que se va del torneo con apenas dos puntos. Al Loco le vuelve a suceder, como hace 24 años: eliminado en la fase grupal. Como con Argentina en Corea-Japón 2002. Solo con Chile, en Sudáfrica 2010, logró superar esa valla. Se reabre una herida.

    Si España avanza a dieciseisavos como primero, Cabo Verde da la sorpresa y clasifica siendo segundo. Será el próximo rival de la Argentina de Messi.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalUruguayEspañaMarcelo BielsaSelección uruguayaSelección españolaGuadalajaraCopa del Mundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ataca posiciones de EE.UU. en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

    Cancillería confirma el fallecimiento de un chileno tras los terremotos que afectaron gravemente a Venezuela

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno

    Colisión múltiple en ruta-160 de Coronel termina con enfermera del SAMU fallecida

    Tras cruce con mujer en Villarrica: Kast niega haberse “enfrascado en una discusión” y cuestiona dichos de Petro

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

    Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

    2.
    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Cancillería confirma el fallecimiento de un chileno tras los terremotos que afectaron gravemente a Venezuela
    Chile

    Cancillería confirma el fallecimiento de un chileno tras los terremotos que afectaron gravemente a Venezuela

    Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno

    Colisión múltiple en ruta-160 de Coronel termina con enfermera del SAMU fallecida

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI
    Negocios

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad
    Tendencias

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Cabo Verde aprovecha el desastre de Uruguay: rescata otro empate con Arabia Saudita y hace historia al clasificar como segundo
    El Deportivo

    Cabo Verde aprovecha el desastre de Uruguay: rescata otro empate con Arabia Saudita y hace historia al clasificar como segundo

    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    La reacción de Marcelo Bielsa tras el error de Muslera y el gol de España en el Mundial

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago
    Cultura y entretención

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Irán ataca posiciones de EE.UU. en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán ataca posiciones de EE.UU. en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

    EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas