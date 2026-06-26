48 minutos, cuatro referentes y Marcelo Bielsa mirando al suelo: los detalles de la rebelión de Uruguay en pleno Mundial

Uruguay atraviesa horas de tensión en la previa del partido más importante de su participación en el Mundial. Este viernes enfrentará a España con la obligación de ganar para mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, la preparación quedó marcada por un conflicto interno entre un grupo de referentes del plantel y Marcelo Bielsa.

De acuerdo con información publicada por el medio uruguayo El Espectador, cuatro futbolistas solicitaron una reunión privada con el técnico para manifestarle su disconformidad con distintos aspectos del trabajo realizado durante la concentración.

El arquero Sergio Rochet, más los volantes Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde encabezaron la conversación con el entrenador. Durante el encuentro cuestionaron la intensidad de los entrenamientos, señalando que las cargas físicas habían derivado en lesiones de algunos compañeros.

Además, plantearon diferencias respecto del plan para enfrentar a España. Según la versión difundida en Uruguay, los jugadores solicitaron modificar el enfoque táctico y propusieron afrontar el compromiso con un esquema defensivo y apostar por el contragolpe.

La respuesta de Bielsa no llegó en esa conversación. El entrenador decidió reunir posteriormente a todo el plantel para abordar la situación de manera colectiva. Según el mismo reporte, el técnico tomó la palabra durante 48 minutos. Lo hizo mirando al suelo durante gran parte de la exposición.

En ese diálogo recordó episodios anteriores de tensión dentro de la selección y acusó que algunos integrantes del plantel habían intentado promover su salida del cargo en dos oportunidades, a raíz de los conflictos con Luis Suárez y Nahitán Nández. También sostuvo que él había sido determinante en el desarrollo de las carreras de Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo.

Bielsa en el Mundial. Xu Zijian

Respecto del partido frente a España, Bielsa reiteró su postura. Según la información publicada, insistió en que el equipo debía jugar “espejo”, replicando el sistema del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, descartando la alternativa planteada por los referentes. La reunión terminó con otro mensaje dirigido al grupo. El entrenador señaló que los jugadores que fueron convocados al Mundial pese a presentar molestias físicas eran aquellos que, a su juicio, le habían demostrado fidelidad.

El episodio ocurre en un momento delicado para Uruguay. El conjunto celeste suma dos puntos tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde, resultados que lo obligan a derrotar a España para mantener opciones de clasificar a la siguiente ronda.

La preparación cuestionada

En la previa del compromiso, Bielsa también modificó una de sus rutinas habituales. A diferencia de otros encuentros, no realizó un ensayo con la probable formación titular dos días antes del partido.

Aunque el entrenador mantiene dudas respecto de la alineación, el objetivo defensivo aparece definido: limitar la participación de Lamine Yamal y evitar que el extremo español reciba con espacios cerca del área.

En conferencia de prensa, Bielsa reconoció la diferencia entre España y los rivales enfrentados por Uruguay en las primeras dos fechas, aunque aseguró que su equipo mantiene la convicción de competir. “Por supuesto no es lo mismo jugar contra un gran equipo que jugar contra un equipo que no lo es. Las diferencias entre España y los rivales que ya enfrentamos son muy marcadas”, señaló.

Pese al escenario que enfrenta su selección, Bielsa descartó renunciar a la propuesta futbolística que ha caracterizado su carrera. “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo en general tener la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival. Pero de ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”, sostuvo.