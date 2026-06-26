Un cerco a Lamine Yamal: el plan de Marcelo Bielsa para enfrentar a España y buscar el paso a la segunda fase del Mundial.

Uruguay se juega este viernes su última opción para avanzar a la segunda fase del Mundial. Tras empatar sus dos primeros encuentros del Grupo B, ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), el equipo dirigido por Marcelo Bielsa enfrentará a España.

En la previa del encuentro, el técnico rosarino optó por modificar una de sus costumbres habituales. A diferencia de lo realizado en otros partidos, el entrenador no paró una formación titular con dos días de anticipación. En Uruguay interpretan que es una forma de evitar entregar señales sobre el plan de juego que utilizará frente al cuadro ibérico.

Según la prensa local, el técnico mantiene dudas respecto de la alineación, aunque existe un objetivo definido dentro de la preparación: limitar la influencia de Lamine Yamal. La estrategia apunta a evitar que pueda recibir con libertad cerca del área. El trabajo defensivo colectivo será una de las claves para un equipo charrúa que deberá contener a una selección acostumbrada a dominar la posesión del balón.

Bielsa reconoció las diferencias entre el rival europeo y los equipos que Uruguay enfrentó en las dos primeras fechas, aunque aseguró que su plantel está en condiciones de competir. “Por supuesto no es lo mismo jugar contra un gran equipo que jugar contra un equipo que no lo es. Las diferencias entre España y los rivales que ya enfrentamos son muy marcadas”, señaló.

“Haber empatado dos partidos que eran ganables… Es más, no hay duda que merecimos ganar el partido con Arabia y contra Cabo Verde también creo que aún con los goles que recibimos deberíamos haber ganado”, afirmó.

Más allá de las dificultades que presenta España, Bielsa no parece dispuesto a modificar los principios que han caracterizado a sus equipos a lo largo de su carrera. El desafío será encontrar el equilibrio entre sostener una propuesta ofensiva y controlar a un rival que basa gran parte de su juego en la circulación de balón.

“Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo en general tener la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival. Pero de ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”, enfatizó el transandino.

La visión en España

España llega al encuentro como líder del grupo. Para Uruguay, en cambio, el margen de error es cada vez menor. La necesidad de sumar obliga a encontrar respuestas en un momento crítico.

En el elenco ibérico, eso sí, hay loas para Bielsa. El Loco tiene dos pasos por LaLiga, en Espanyol y el Athetlic de Bilbao. “Es una persona pública muy conocida, ustedes lo conocen muy bien. Me hizo debutar y nos volvimos a encontrar luego en Inglaterra. Hablamos varias veces y solo tengo palabras de agradecimiento y buenas palabras hacia él ahora”, señaló el defensor Aymeric Laporte.

“Ellos se lo juegan todo, veremos cómo salen. Tenemos que fijarnos en nosotros, no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias. Somos capaces de hacer un buen partido y ganarlo”, señaló sobre el encuentro.

“Al final cada partido que va pasando, va cambiando. Cada 15 horas hay una tabla diferente, pero sabemos que nuestra idea es terminar primeros como siempre lo hemos dicho. Luego, lo que pueda ser o no, depende de otras selecciones y no tanto de la nuestra”, sentenció el zaguero.