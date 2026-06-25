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    Figura de España sorprende con reflexión sobre Marcelo Bielsa previo al duelo ante Uruguay: “Ustedes lo conocen bien”

    Aymeric Laporte, que debutó de la mano del rosarino en el Athletic, habló sobre el técnico de 70 años antes del crucial cotejo ante la Celeste.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Aymeric Laporte sorprendió con reflexión sobre Bielsa previo al duelo de España y Uruguay (Xinhua/Wang Kaiyan). Wang Kaiyan

    La selección de Uruguay ha tenido un tambaleante y dubitativo paso por el Mundial 2026. Dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde marcan el decepcionante contexto de la Celeste, que se jugará la clasificación a los dieciseisavos de final ante España, este viernes 25 de junio.

    El técnico Marcelo Bielsa ha sido uno de los más cuestionados. En ese sentido, fue uno de los futbolistas del conjunto ibérico que salió en defensa del técnico rosarino con una sorprendente reflexión.

    El defensor Aymeric Laporte habló sobre las críticas que hay en torno al Loco, que lo hizo debutar cuando dirigía el Athletic Club, en 2012. “Es una persona pública muy conocida, ustedes lo conocen muy bien. Me hizo debutar y nos volvimos a encontrar luego en Inglaterra. Hablamos varias veces y solo tengo palabras de agradecimiento y buenas palabras hacia él ahora”, confesó en conferencia de prensa, al ser consultado por el rosarino.

    El zaguero, cuando militaba en el Manchester City, incluso visitó a Bielsa en Leeds, cuando entrenaba al equipo británico.

    El análisis de Laporte

    Laporte se refirió las críticas que sufrió España tras el empate ante Cabo Verde en la primera jornada: “Saben lo que podemos dar, lo que podemos hacer en un campo de fútbol y creo que nos representa más el segundo partido que el primero. En el primero no pudimos meter ese gol que nos faltó, pero la imagen del segundo partido ha sido mucho más España”, aseguró.

    “Las entendía perfectamente (las críticas). Somos los primeros interesados en querer ganar todos los partidos y sobre todo contra una selección que es menor a la nuestra a nivel de ranking. Lo entendemos y supimos reaccionar en el segundo partido”, añadió.

    También analizó el crucial partido ante Uruguay: “Todavía nos queda para examinarlos más en profundidad. Lo importante es jugar nuestro fútbol. Ellos se lo juegan todo, veremos cómo salen. Tenemos que fijarnos en nosotros, no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias. Somos capaces de hacer un buen partido y ganarlo”, señaló.

    Finalmente habló sobre sus posibles rivales de cara a los dieciseisavos de final: “Al final cada partido que va pasando, va cambiando. Cada 15 horas hay una tabla diferente, pero sabemos que nuestra idea es terminar primeros como siempre lo hemos dicho. Luego, lo que pueda ser o no, depende de otras selecciones y no tanto de la nuestra”, sentenció.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de UruguaySelección de EspañaMarcelo BielsaAymeric Laporte

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