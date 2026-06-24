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    El Deportivo

    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    Este miércoles comienza la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Hay duelos muy atractivos que prometen emoción, buen fútbol y que serán clave para definir los cruces de los dieciseisavos de final.

    Por 
    Pablo Retamal V.
     
    Cristian Barrera

    La emoción está al máximo. El Mundial 2026 entró en etapa de definiciones. Hoy comienza la tercera fecha de la Copa del Mundo. Hay siete clasificados a la ronda de los dieciseisavos de final: Argentina, Francia, Noruega, México, Canadá, Estados Unidos y Colombia. Por el contrario, también hay cinco eliminados de la competencia: Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá. A partir de este miércoles se conocerá al resto de los equipos que avancen. El Deportivo hizo una selección de los cinco partidos imperdibles de la última jornada de la fase de grupos, con grandes duelos (varios en simultáneo) que prometen espectacularidad, tensión y, sobre todo, buen fútbol.

    Uruguay vs. España, Grupo H

    Marcelo Bielsa se juega muchísimo ante España. El cuestionado técnico de Uruguay se jugará el paso a los dieciseisavos de final frente a una de las favoritas a quedarse con el título, una selección que tiene a Lamine Yamal como principal figura en el ataque.

    La Celeste necesita el triunfo para pasar de ronda. En caso de empatar, llegará a tres unidades y necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita también igualen.

    Una derrota los dejaría en el tercer puesto, por lo que tendría que esperar lo que suceda en los demás grupos para ver si le alcanza para meterse dentro de los ocho mejores terceros del torneo.

    Horario: Viernes, 20.00

    Sede: Guadalajara

    Transmite: Disney+, DGO, Chilevisión

    Noruega vs. Francia, Grupo I

    Para el viernes se espera uno de los grandes choques goleadores que depara el Mundial. A las 15 horas, en el marco de la definición del Grupo I, la selección de Noruega, liderada por Erling Haaland, se medirá contra la Francia de Kylian Mbappé.

    Ambos delanteros suman cuatro conquistas en el certamen y se han transformado en los máximos artilleros de sus equipos. Quieren ir por más. Este choque determinará el liderato de la zona. Imperdible.

    Horario: Viernes, 15.00

    Sede: Boston

    Transmite: Disney+, DGO, Chilevisión

    Colombia vs. Portugal, Grupo K

    Otro sudamericano buscará dar el batacazo. El sábado, a las 19.30, Colombia y Portugal se medirán en Miami. Al elenco de Cristiano Ronaldo le basta un empate para pasar como segundo, pero un triunfo lo dejará como líder del Grupo K. Por su parte, los cafeteros, que son punteros con seis unidades, ganarán el grupo si no caen ante el equipo europeo, que viene de golear a Uzbekistán.

    Horario: Sábado, 19.30

    Sede: Miami

    Transmite: Dsports, Chilevisión

    Ecuador vs. Alemania, Grupo E

    Este jueves se desarrollará el duelo entre Ecuador y Alemania. El elenco dirigido por Sebastián Beccacece llega bastante complicado a este duelo. Tras perder contra Costa de Marfil en el debut e igualar contra Curazao en la segunda fecha, el Tri necesita obligadamente quedarse con la victoria ante los germanos para meterse en los dieciseisavos de final.

    Parece una hazaña, pero los teutones ya tienen asegurado el primer lugar del grupo, por lo que la opción de que presenten una oncena alternativa le da cierta esperanza a los sudamericanos.

    Como sea, el ambiente no es el mejor en Ecuador. La igualdad conseguida en el último compromiso le significó al exDT de Universidad de Chile recibir una serie de críticas. Una de las más duras fue de Jefferson Montero: “¡Deja de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”, señaló a través de las redes sociales.

    Horario: Jueves, 16.00

    Sede: Nueva York

    Transmite: Dsports, Chilevisión

    Paraguay vs. Australia, Grupo D

    Paraguay se jugará la chance de avanzar como segundo del Grupo D contra Australia. Ambas selecciones llegan a este encuentro con tres puntos y buscan evitar enredarse en la lucha por ser uno de los mejores terceros.

    Está claro que el objetivo de los guaraníes es avanzar directo, sin tener que sacar la calculadora. Por eso, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro necesita un triunfo para asegurarse el paso a la siguiente ronda.

    Horario: Jueves, 22.00

    Sede: Nueva York

    Transmite: Dsports, Chilevisión

    Los tres debutantes que buscan dar la sorpresa

    De los cuatro equipos debutantes en Mundiales en esta edición, tres mantienen chances matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final, al menos, como mejores terceros.

    El mejor posicionado es Cabo Verde que, con dos puntos, enfrenta en la jornada final a Arabia Saudita.

    Lo ideal para los Tiburones Azules es que se impongan en su partido. Si lo hacen, llegarán a cinco puntos, lo que asegurará su lugar en los dieciseisavos de final, sin importar quien gane entre España y Uruguay. En el caso de que sean los europeos, llegarían a siete puntos, dejando solo con dos a los pupilos de Marcelo Bielsa.

    En cambio, si la Celeste se alza con la victoria, haría cinco y dejaría a los hispajos con cuatro, uno por debajo de los africanos. Mientras que un empate dejaría a los de Luis de la Fuente con cinco puntos, los mismos que Cabo Verde; Uruguay cosecharía tres, quedando tercero.

    Por su parte, en el Grupo K, Uzbekistán competirá por ser uno de los mejores terceros ante República Democrática del Congo. Solo les sirve la victoria y esperar otros resultados.

    En la Grupo E, Curazao tiene que imponerse sí o sí a Costa de Marfil. A partir de ahí, el resultado entre Alemania y Ecuador definirá si avanza de forma directa o si debe esperar un lugar entre los mejores terceros. Si los caribeños ganan y los germanos derrotan al Tri, quedarán con cuatro puntos por encima de Costa de Marfil y Ecuador.

    Ahora, si Ecuador se impone a Alemania, Curazao y el elenco sudamericano quedarán con cuatro puntos y, como igualaron 0-0 en el duelo entre ellos, el desempate se resolverá por diferencia de goles.

    Con partidos en simultáneos: la programación de la tercera fecha de la fase de grupos y quién transmite la tercera fecha del Mundial

    Miércoles 24 de junio:

    • 15.00 Bosnia y Herzegovina vs. Qatar, Dsports
    • 15.00 Suiza vs. Canadá, Dsports
    • 18.00 Escocia vs. Brasil, Dsports y Chilevisión
    • 18.00 Marruecos vs. Haití, Dsports
    • 21.00 República Checa vs. México, Dsports y Chilevisión
    • 21.00 Sudáfrica vs. Corea del Sur, Dsports

    Jueves 25 de junio:

    • 16.00 Curazao vs. Costa de Marfil, Dsports
    • 16.00 Ecuador vs. Alemania, Dsports
    • 19.00 Japón vs. Suecia, Dsports
    • 19.00 Túnez vs. Países Bajos, Dsports y Chilevisión
    • 22.00 Paraguay vs. Australia, Dsports y Chilevisión
    • 22.00 Turquía vs. Estados Unidos, Dsports

    Viernes 26 de junio:

    • 15.00 Noruega vs. Francia, Dsports y Chilevisión
    • 15.00 Senegal vs. Irak, Dsports
    • 20.00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita, Dsports
    • 20.00 Uruguay vs. España, Dsports y Chilevisión
    • 23.00 Egipto vs. Irán, Dsports
    • 23.00 Nueva Zelanda vs. Bélgica, Dsports

    Sábado 27 de junio:

    • 17.00 Croacia vs. Ghana, Dsports
    • 17.00 Panamá vs. Inglaterra, Dsports
    • 19.30 Colombia vs. Portugal, Dsports y Chilevisión
    • 19.30 Congo vs. Uzbekistán, Dsports
    • 22.00 Argelia vs. Austria, Dsports
    • 22.00 Jordania vs. Argentina, Dsports
    Más sobre:Mundial 2026La Tercera PMFútbolCopa del MundoMarcelo BielsaEspañaLamine YamalFIFACristiano RonaldoCR7Kylian MbappéErling HaalandNoruegaFrancia

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