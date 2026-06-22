El desempate olímpico: qué es y cómo funciona el sistema de definición de grupos para clasificar en el Mundial 2026.

Con el transcurso de las jornadas, el Mundial 2026 comienza a entrar en zona de definiciones. Pese a que el torneo apenas se encuentra en el desarrollo de la segunda fecha, algunas selecciones ya abrocharon su pase a la ronda de dieciseisavos de final y otras se despidieron anticipadamente.

Sin embargo, hay ciertos combinados que están al borde de la eliminación y se han visto obligados a sacar la calculadora para saber si tienen opciones matemáticas de permanecer en la cita planetaria. Esto se debe, principalmente, al nuevo criterio para establecer a los clasificados en la fase de grupos.

En la presente edición de la Copa del Mundo, la FIFA le dio término a la histórica diferencia de gol —que perduró desde México 1970 hasta Qatar 2022 como principal criterio— para darle paso a una nueva implementación que ya se ocupó como plan piloto en el Mundial de Clubes 2025. Se trata del desempate olímpico, una norma que varias selecciones miran con atención. En Sudamérica, por ejemplo, hay un elenco que toma nota y saca cuentas.

¿Qué es y cómo funciona el desempate olímpico?

Por primera vez en 56 años habrá un criterio nuevo para definir a los clasificados de la fase de grupos de un Mundial en caso de igualdad de puntos. El ente rector del fútbol planetario informó que el desempate olímpico entrará en vigor de manera oficial en Norteamérica 2026 y dejará en segundo plano a la diferencia de gol.

Dicho criterio, también conocido como sistema de enfrentamientos directos o head-to-head, se basa en priorizar los resultados obtenidos entre los equipos empatados, en lugar de contabilizar la diferencia de gol de todos los partidos del grupo. Esto quiere decir que para definir quién quedará por encima del otro en la tabla de posiciones se utilizará como primer criterio el resultado que obtuvieron la vez que se enfrentaron. El que haya resultado ganador, quedará por encima del elenco perdedor.

Según el criterio de desempate de la Copa del Mundo, en caso de que estos dos equipos hayan igualado en el enfrentamiento entre sí, allí sí se tomará en cuenta como segundo criterio la diferencia de gol que tengan a favor en el transcurso de la fase de grupos.

El desempate olímpico se llama así porque es el sistema de resolución de igualdades utilizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. De ahí se adoptó la denominación.

Esta modificación en la reglamentación ya quedó de manifiesta en algunos grupos del certamen. De hecho, hasta benefició a dos de los anfitriones a la hora de asegurar el primer lugar de forma anticipada. En el A, México derrotó a Corea del Sur por la mínima y se ubicó en lo más alto. Aunque lleguen a perder con República Checa en la última fecha y los surcoreanos le ganen a Sudáfrica, permanecerán en ese sitial porque ya superieron ser mejores que los asiáticos en el enfrentamiento directo. En el D, en tanto, ocurre lo mismo con Estados Unidos: no importa quién gane entre Paraguay y Australia, ya aseguró la cima por los cara a cara con los sudamericanos y oceánicos.

Gracias al criterio del desempate olímpico, México se aseguró el primer lugar del Grupo A tras vencer a Corea del Sur.

Pero así como hay elencos que celebran, hay otros que son perjudicados. Turquía, Haití y Túnez ya están eliminados por esta modificación. Los otomanos pueden igualar en puntaje a Paraguay y a Australia si es que vencen a los estadounidenses, sin embargo, como ya tropezaron en las dos primeras fechas, ya no tienen ninguna chance. Los caribeños y africanos viven lo mismo: puede empatar en la tabla a Escocia y Suecia, respectivamente, pero ya perdieron en la primera fecha ante ellos.

¿Y los sudamericanos?

Uno de los más atentos al criterio del desempate olímpico para saber si clasifica es una selección sudamericana. Se trata de Ecuador, que se enredó en el Grupo E tras empatar ante la modesta Curazao.

En primer lugar, el combinado que dirige Sebastián Beccacece necesita de un triunfo ante la poderosa Alemania para empezar a soñar la clasificación. Eso es lo más difícil. Sin embargo, en caso de conseguirla, entran a sacar la calculadora para ver la posición en la tabla.

Los teutones ya tienen el primer lugar asegurado, pase lo que pase. Por esto, la escuadra de Guayas se debe fijar en lo que pueda hacer Costa de Marfil. Si los Elefantes le ganan a Curazao, terminarán por delante de los ecuatorianos independientemente del resultado que ellos obtengan en la fecha final. Lo mismo pasa si le ganan a Alemania y los africanos empatan con los isleños, porque en el enfrentamiento directo están por detrás. Si pasa lo anterior, solo se podrían aferrar a pasar como mejores terceros.

La única opción de terminar segundos es que ganen y que Costa de Marfil pierda por pocos goles (Curazao tiene -6 en diferencia de gol, por lo que solo le sirve golear).